https://sarabic.ae/20241214/مقتل-رئيس-بلدية-دير-البلح-وسط-قطاع-غزة-جراء-قصف-إسرائيلي-1095790901.html
مقتل رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي
مقتل رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية بقطاع غزة، اليوم السبت، بمقتل دياب الجرو، رئيس بلدية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي على مبنى البلدية. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T16:23+0000
2024-12-14T16:23+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وقالت صحيفة "الرسالة" المقربة من حركة حماس: "استشهد رئيس بلدية دير البلح المهندس دياب الجرو، اليوم (السبت)، جراء قصف صهيوني استهدف مبنى البلدية في وسط قطاع غزة، وأسفر القصف عن استشهاد 10 أفراد آخرين، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة".وأشارت إلى أن "فرق الإنقاذ وطواقم الإسعاف ما زالت تعمل على انتشال الضحايا والمصابين وسط صعوبة بالغة بسبب كثافة الدخان والأنقاض وقلة الإمكانيات".واعتبرت الصحيفة أن "هذا الهجوم على مبنى البلدية يأتي في سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر على مختلف مناطق القطاع، حيث تعرضت العديد من المؤسسات الحكومية والمرافق المدنية لعمليات قصف مدمرة".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241214/عباس-لا-نريد-الانتقام-من-إسرائيل-وبحثنا-صفقة-سلام-بمشاركة-السعودية--1095781694.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
مقتل رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي
أفادت وسائل إعلام محلية بقطاع غزة، اليوم السبت، بمقتل دياب الجرو، رئيس بلدية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي على مبنى البلدية.
وقالت صحيفة "الرسالة" المقربة من حركة حماس: "استشهد رئيس بلدية دير البلح المهندس دياب الجرو، اليوم (السبت)، جراء قصف صهيوني استهدف مبنى البلدية في وسط قطاع غزة، وأسفر القصف عن استشهاد 10 أفراد آخرين، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة".
وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادر محلية، أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت المبنى بشكل مباشر، ما أدى إلى دمار هائل في المكان، واحتجاز عدد من المواطنين تحت الأنقاض".
وأشارت إلى أن "فرق الإنقاذ وطواقم الإسعاف ما زالت تعمل على انتشال الضحايا والمصابين وسط صعوبة بالغة بسبب كثافة الدخان والأنقاض وقلة الإمكانيات".
واعتبرت الصحيفة أن "هذا الهجوم على مبنى البلدية يأتي في سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر على مختلف مناطق القطاع، حيث تعرضت العديد من المؤسسات الحكومية والمرافق المدنية لعمليات قصف مدمرة".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتتعمد إسرائيل تجاهُل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.