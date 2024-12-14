https://sarabic.ae/20241214/مقتل-رئيس-بلدية-دير-البلح-وسط-قطاع-غزة-جراء-قصف-إسرائيلي-1095790901.html

مقتل رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي

مقتل رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام محلية بقطاع غزة، اليوم السبت، بمقتل دياب الجرو، رئيس بلدية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي على مبنى البلدية. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T16:23+0000

2024-12-14T16:23+0000

2024-12-14T16:23+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وقالت صحيفة "الرسالة" المقربة من حركة حماس: "استشهد رئيس بلدية دير البلح المهندس دياب الجرو، اليوم (السبت)، جراء قصف صهيوني استهدف مبنى البلدية في وسط قطاع غزة، وأسفر القصف عن استشهاد 10 أفراد آخرين، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة".وأشارت إلى أن "فرق الإنقاذ وطواقم الإسعاف ما زالت تعمل على انتشال الضحايا والمصابين وسط صعوبة بالغة بسبب كثافة الدخان والأنقاض وقلة الإمكانيات".واعتبرت الصحيفة أن "هذا الهجوم على مبنى البلدية يأتي في سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر على مختلف مناطق القطاع، حيث تعرضت العديد من المؤسسات الحكومية والمرافق المدنية لعمليات قصف مدمرة".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20241214/عباس-لا-نريد-الانتقام-من-إسرائيل-وبحثنا-صفقة-سلام-بمشاركة-السعودية--1095781694.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي