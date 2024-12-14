عباس: لا نريد الانتقام من إسرائيل وبحثنا صفقة سلام بمشاركة السعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241214/عباس-لا-نريد-الانتقام-من-إسرائيل-وبحثنا-صفقة-سلام-بمشاركة-السعودية--1095781694.html
عباس: لا نريد الانتقام من إسرائيل وبحثنا صفقة سلام بمشاركة السعودية
عباس: لا نريد الانتقام من إسرائيل وبحثنا صفقة سلام بمشاركة السعودية
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تفاصيل اتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مؤكدا جاهزية السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة فور خروج إسرائيل... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T11:03+0000
2024-12-14T11:03+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
دونالد ترامب
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
محمود عباس
حركة حماس
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
وقال عباس، في حوار مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، إنه "ناقش مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحقيق السلام مع إسرائيل بمشاركة السعودية".وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ومصر والأردن وقطر مهتمة بإيجاد حل"، متابعا: "يريد الأمريكيون من السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن الرياض لن تطبع العلاقات حتى يعترف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالدولة الفلسطينية".وأردف: "سمح الرئيس الأمريكي بايدن، لنتنياهو بفعل ما يريد، ورفضت الولايات المتحدة قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار ثلاث مرات، واستمرت في تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة، مما أدى إلى سقوط ما يصل إلى 150 ألف قتيل وجريح وتدمير 80% من غزة".وأكد الرئيس الفلسطيني، أن "السلطة الفلسطينية مستعدة للسيطرة على قطاع غزة"، مضيفا أن "حماس جزء من شعبنا، لا نستبعدها، لكنها ليست حكومة"وأوضح عباس أن "الاتفاق بين حماس وإسرائيل في عام 2007 كان محاولة لفصل قطاع غزة عن فلسطين. وقال: "لم نعد نريد مثل هذا الاتفاق".وختم بالقول: "لا نريد الانتقام من الحكومة الإسرائيلية بل استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية ونحترم قرارات المحاكم".وفي مقابلة أجريت في 15 يوليو/تموز الماضي، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن المملكة العربية السعودية تريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل ضمانات أمنية من أمريكا.وفي الرياض أكد مسؤولوها أن بلادهم لن تطبع العلاقات مع إسرائيل ما لم توافق الأخيرة على إنشاء مسار إلى دولة فلسطينية مستقبلية، وهو الشرط الذي رفضه نتنياهو بشكل قاطع.واكتسبت المحادثات نحو التطبيع زخما في العام الماضي 2023، لكنها توقفت بسبب الحرب في غزة.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 44 ألف فلسطيني وإصابة نحو 106 آلاف آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20241201/مندوب-فلسطين-لدى-الجامعة-العربية-يطالب-بتجميد-عضوية-إسرائيل-والاعتراف-بعضوية-بلاده-في-الأمم-المتحدة-1095373877.html
https://sarabic.ae/20241205/بن-غفير-سنعرض-على-ترامب-خطة-لتشجيع-الهجرة-والاستيطان-في-غزة-1095496110.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, محمود عباس, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, محمود عباس, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي

عباس: لا نريد الانتقام من إسرائيل وبحثنا صفقة سلام بمشاركة السعودية

11:03 GMT 14.12.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تفاصيل اتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مؤكدا جاهزية السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة فور خروج إسرائيل من القطاع.
وقال عباس، في حوار مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، إنه "ناقش مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحقيق السلام مع إسرائيل بمشاركة السعودية".
وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ومصر والأردن وقطر مهتمة بإيجاد حل"، متابعا: "يريد الأمريكيون من السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن الرياض لن تطبع العلاقات حتى يعترف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالدولة الفلسطينية".
السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية يطالب بتجميد عضوية إسرائيل والاعتراف بعضوية بلاده في الأمم المتحدة
1 ديسمبر, 14:28 GMT
وأردف: "سمح الرئيس الأمريكي بايدن، لنتنياهو بفعل ما يريد، ورفضت الولايات المتحدة قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار ثلاث مرات، واستمرت في تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة، مما أدى إلى سقوط ما يصل إلى 150 ألف قتيل وجريح وتدمير 80% من غزة".
وأكد الرئيس الفلسطيني، أن "السلطة الفلسطينية مستعدة للسيطرة على قطاع غزة"، مضيفا أن "حماس جزء من شعبنا، لا نستبعدها، لكنها ليست حكومة"
وأوضح عباس أن "الاتفاق بين حماس وإسرائيل في عام 2007 كان محاولة لفصل قطاع غزة عن فلسطين. وقال: "لم نعد نريد مثل هذا الاتفاق".
وختم بالقول: "لا نريد الانتقام من الحكومة الإسرائيلية بل استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية ونحترم قرارات المحاكم".
وفي مقابلة أجريت في 15 يوليو/تموز الماضي، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن المملكة العربية السعودية تريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل ضمانات أمنية من أمريكا.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
بن غفير: سنعرض على ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في غزة
5 ديسمبر, 07:07 GMT
وفي الرياض أكد مسؤولوها أن بلادهم لن تطبع العلاقات مع إسرائيل ما لم توافق الأخيرة على إنشاء مسار إلى دولة فلسطينية مستقبلية، وهو الشرط الذي رفضه نتنياهو بشكل قاطع.
واكتسبت المحادثات نحو التطبيع زخما في العام الماضي 2023، لكنها توقفت بسبب الحرب في غزة.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 44 ألف فلسطيني وإصابة نحو 106 آلاف آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала