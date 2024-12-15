أردنية تحقق إنجازا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: لا نسعى إلى هدنة في أوكرانيا بل إلى سلام يلبي شروط روسيا، الحكومة السورية تشدد على أهمية الوحدة الوطنية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:17 GMT
22 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
13:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241215/أردنية-تحقق-إنجازا-هو-الأول-من-نوعه-في-الشرق-الأوسط-1095805179.html
أردنية تحقق إنجازا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط
أردنية تحقق إنجازا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
حققت نجمة المنتخب الأردني السابقة للتايكواندو، نانسي الهندي، إنجازا تاريخيا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، عندما سجلت إنجازا جديدا لرياضتها بتقدمها بفحص... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T12:05+0000
2024-12-15T12:05+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
أخبار الأردن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095804888_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a3ca07250207dab2045d117c630f0fbc.jpg
وقالت وكالة "عمون" الأردنية، إن الهندي عادت، أمس السبت، من عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، بعد أن تقدمت لهذا الفحص العالمي بمشاركة 10 سيدات فقط، لتكون أول سيدة في الشرق الأوسط والوطن العربي تتقدم لهذا الفحص المتقدم في لعبة التايكواندو.وجاء هذا الإنجاز غير المسبوق بعدما مثلت الهندي منتخب بلادها لسنوات طويلة، قبل أن تواصل مشوارها بعد الاعتزال بحثا عن إنجازات جديدة، ليأتي تقدمها لفحص "8 دان" ثمرة لتلك المساعي.وصرحت الهندي، التي انتخبت أخيرا في مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، بأنها تصر دائما على مواصلة البحث عن الإنجازات، مستمدة ذلك من شغفها الكبير بلعبة التايكواندو، مشيرة إلى وجود عدد جيد من الفتيات في كوريا الجنوبية الحاصلات على حزام "8 دان"، وعلى مستوى العالم هناك أسترالية واحدة فقط حصلت على هذا الحزام.ونصحت اللاعبة الأردنية لاعبات التايكواندو، "بمواصلة العطاء والبحث عن التفوق في جميع الميادين"، لافتة إلى أن "الأردن يضم نخبة من المتميزين في هذه اللعبة، بفضل الاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد اللعبة للجميع وفي مختلف مناطق المملكة".واعتبرت أن سياسة اتحاد التايكواندو في التركيز أيضا على المواهب الناشئة يمنح المنتخبات الوطنية فرصة الاستمرار في تحقيق الانجازات عربيا وآسيويا وأولمبيا وعالميا، معربة عن تفاؤلها بقدرة لاعبي الأردن على المضي قدما على مواصلة الصعود على منصات التتويج.
https://sarabic.ae/20241015/مقبرة-سرية-مخفية-أسفل-الخزنة-اكتشاف-غريب-في-الأردن-1093774493.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095804888_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_e3ba3c8d9f244567fd4847915debad77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, أخبار الأردن, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار الأردن, الأخبار

أردنية تحقق إنجازا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

12:05 GMT 15.12.2024
© Getty Images / Anadoluمشجون أردنيون
مشجون أردنيون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
حققت نجمة المنتخب الأردني السابقة للتايكواندو، نانسي الهندي، إنجازا تاريخيا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، عندما سجلت إنجازا جديدا لرياضتها بتقدمها بفحص حزام "8 دان"، الذي جرى في كوريا الجنوبية.
وقالت وكالة "عمون" الأردنية، إن الهندي عادت، أمس السبت، من عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، بعد أن تقدمت لهذا الفحص العالمي بمشاركة 10 سيدات فقط، لتكون أول سيدة في الشرق الأوسط والوطن العربي تتقدم لهذا الفحص المتقدم في لعبة التايكواندو.
وجاء هذا الإنجاز غير المسبوق بعدما مثلت الهندي منتخب بلادها لسنوات طويلة، قبل أن تواصل مشوارها بعد الاعتزال بحثا عن إنجازات جديدة، ليأتي تقدمها لفحص "8 دان" ثمرة لتلك المساعي.
السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
مجتمع
مقبرة سرية مخفية أسفل "الخزنة"... اكتشاف غريب في الأردن
15 أكتوبر, 10:31 GMT
وصرحت الهندي، التي انتخبت أخيرا في مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، بأنها تصر دائما على مواصلة البحث عن الإنجازات، مستمدة ذلك من شغفها الكبير بلعبة التايكواندو، مشيرة إلى وجود عدد جيد من الفتيات في كوريا الجنوبية الحاصلات على حزام "8 دان"، وعلى مستوى العالم هناك أسترالية واحدة فقط حصلت على هذا الحزام.
ونصحت اللاعبة الأردنية لاعبات التايكواندو، "بمواصلة العطاء والبحث عن التفوق في جميع الميادين"، لافتة إلى أن "الأردن يضم نخبة من المتميزين في هذه اللعبة، بفضل الاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد اللعبة للجميع وفي مختلف مناطق المملكة".
واعتبرت أن سياسة اتحاد التايكواندو في التركيز أيضا على المواهب الناشئة يمنح المنتخبات الوطنية فرصة الاستمرار في تحقيق الانجازات عربيا وآسيويا وأولمبيا وعالميا، معربة عن تفاؤلها بقدرة لاعبي الأردن على المضي قدما على مواصلة الصعود على منصات التتويج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала