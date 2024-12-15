https://sarabic.ae/20241215/أردنية-تحقق-إنجازا-هو-الأول-من-نوعه-في-الشرق-الأوسط-1095805179.html

أردنية تحقق إنجازا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

أردنية تحقق إنجازا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

حققت نجمة المنتخب الأردني السابقة للتايكواندو، نانسي الهندي، إنجازا تاريخيا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، عندما سجلت إنجازا جديدا لرياضتها بتقدمها بفحص... 15.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت وكالة "عمون" الأردنية، إن الهندي عادت، أمس السبت، من عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، بعد أن تقدمت لهذا الفحص العالمي بمشاركة 10 سيدات فقط، لتكون أول سيدة في الشرق الأوسط والوطن العربي تتقدم لهذا الفحص المتقدم في لعبة التايكواندو.وجاء هذا الإنجاز غير المسبوق بعدما مثلت الهندي منتخب بلادها لسنوات طويلة، قبل أن تواصل مشوارها بعد الاعتزال بحثا عن إنجازات جديدة، ليأتي تقدمها لفحص "8 دان" ثمرة لتلك المساعي.وصرحت الهندي، التي انتخبت أخيرا في مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، بأنها تصر دائما على مواصلة البحث عن الإنجازات، مستمدة ذلك من شغفها الكبير بلعبة التايكواندو، مشيرة إلى وجود عدد جيد من الفتيات في كوريا الجنوبية الحاصلات على حزام "8 دان"، وعلى مستوى العالم هناك أسترالية واحدة فقط حصلت على هذا الحزام.ونصحت اللاعبة الأردنية لاعبات التايكواندو، "بمواصلة العطاء والبحث عن التفوق في جميع الميادين"، لافتة إلى أن "الأردن يضم نخبة من المتميزين في هذه اللعبة، بفضل الاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد اللعبة للجميع وفي مختلف مناطق المملكة".واعتبرت أن سياسة اتحاد التايكواندو في التركيز أيضا على المواهب الناشئة يمنح المنتخبات الوطنية فرصة الاستمرار في تحقيق الانجازات عربيا وآسيويا وأولمبيا وعالميا، معربة عن تفاؤلها بقدرة لاعبي الأردن على المضي قدما على مواصلة الصعود على منصات التتويج.

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