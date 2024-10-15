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https://sarabic.ae/20241015/مقبرة-سرية-مخفية-أسفل-الخزنة-اكتشاف-غريب-في-الأردن-1093774493.html
مقبرة سرية مخفية أسفل "الخزنة"... اكتشاف غريب في الأردن
مقبرة سرية مخفية أسفل "الخزنة"... اكتشاف غريب في الأردن
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء آثار قبرا أثريا غريبا، يحوي في داخلة على 12 هيكلا عظميا بشريا، وقطعا أثرية يقدّر عمرها بما لا يقل عن 2000 عام، في قلب مدينة البترا القديمة جنوبي... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T10:31+0000
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أخبار الأردن
البتراء
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وعثرت بعثة من علماء الآثار، على القبر الأثري تحت النصب التذكاري المعروف باسم "الخزانة"، في مدينة البترا القديمة.وسبق لعلماء الآثار اكتشاف العديد من المقابر داخل مدينة البترا، ولكنها كانت فارغة، أما القبر المكتشف حديثاً، فكان مملوءاً ببقايا هياكل عظمية كاملة وممتلكات مصنوعة من البرونز والحديد والسيراميك، عمرها يتخطى 2000 عام.وكانت بعثة علماء الآثار تدرس الخزنة بعد سنوات من التكهنات بأن المقابر، التي تم العثور عليها أسفل النصب التذكاري في عام 2003، لم تكن الغرف السرية الوحيدة تحت الأرض.يذكرأن الخزنة هي مبنى أثري محفور بالصخر يعود تاريخه إلى حضارة الأنباط في الأردن، يقع في المحمية الأثرية في مدينة البترا جنوبي الأردن، وتعتبر الخزنة أشهر معالم المدينة وأكثرها أهمية.وقد سُميت الخزنة بهذا الاسم لاعتقاد البدو المحليين سابقاً بأن الجرة الموجودة في أعلى الواجهة تحوي كنزاً، ولكنها في الواقع ضريح ملكي.هل تشاهد "هياكل ضبابية" في عينك؟.. إليك الأسباب والعلاج"أعجوبة الخلق"... توثيق حالة لقيام قنديلي بحر بالاندماح والتحول لكائن واحد... فيديو
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أخبار الأردن, البتراء, آثار, العالم العربي
أخبار الأردن, البتراء, آثار, العالم العربي

مقبرة سرية مخفية أسفل "الخزنة"... اكتشاف غريب في الأردن

10:31 GMT 15.10.2024
© Sputnik . Aleksandr Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالسائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن ("خزنة الفرعون") في مدينة البتراء القديمة في الأردن.
السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . Aleksandr Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اكتشف علماء آثار قبرا أثريا غريبا، يحوي في داخلة على 12 هيكلا عظميا بشريا، وقطعا أثرية يقدّر عمرها بما لا يقل عن 2000 عام، في قلب مدينة البترا القديمة جنوبي الأردن.
وعثرت بعثة من علماء الآثار، على القبر الأثري تحت النصب التذكاري المعروف باسم "الخزانة"، في مدينة البترا القديمة.
وسبق لعلماء الآثار اكتشاف العديد من المقابر داخل مدينة البترا، ولكنها كانت فارغة، أما القبر المكتشف حديثاً، فكان مملوءاً ببقايا هياكل عظمية كاملة وممتلكات مصنوعة من البرونز والحديد والسيراميك، عمرها يتخطى 2000 عام.

وقال المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للأبحاث بول كريسمان، الذي كان موجودا ضمن البعثة العلمية، إن "الدفن السليم الذي تمّ العثور عليه أسفل القبر يوفر نظرة نادرة على حياة الأنباط، وهم البدو العرب القدماء، الذين ازدهرت مملكتهم الصحراوية، خلال القرن الرابع قبل الميلاد، إلى عام 106 بعد الميلاد".

وكانت بعثة علماء الآثار تدرس الخزنة بعد سنوات من التكهنات بأن المقابر، التي تم العثور عليها أسفل النصب التذكاري في عام 2003، لم تكن الغرف السرية الوحيدة تحت الأرض.
شخص يأكل الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
مجتمع
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09:20 GMT
يذكرأن الخزنة هي مبنى أثري محفور بالصخر يعود تاريخه إلى حضارة الأنباط في الأردن، يقع في المحمية الأثرية في مدينة البترا جنوبي الأردن، وتعتبر الخزنة أشهر معالم المدينة وأكثرها أهمية.
وقد سُميت الخزنة بهذا الاسم لاعتقاد البدو المحليين سابقاً بأن الجرة الموجودة في أعلى الواجهة تحوي كنزاً، ولكنها في الواقع ضريح ملكي.
هل تشاهد "هياكل ضبابية" في عينك؟.. إليك الأسباب والعلاج
"أعجوبة الخلق"... توثيق حالة لقيام قنديلي بحر بالاندماح والتحول لكائن واحد... فيديو
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