https://sarabic.ae/20241014/أعجوبة-الخلق-توثيق-حالة-لقيام-قنديلي-بحر-بالاندماح-والتحول-لكائن-واحد-فيديو-1093746670.html

"أعجوبة الخلق"... توثيق حالة لقيام قنديلي بحر بالاندماح والتحول لكائن واحد... فيديو

"أعجوبة الخلق"... توثيق حالة لقيام قنديلي بحر بالاندماح والتحول لكائن واحد... فيديو

سبوتنيك عربي

تعد قناديل البحر من أكثر الكائنات البحرية الجيلاتنية السابحة وجودا في بحارنا، وهي حيوانات بسيطة غير معقدة، ويشكل الماء 95% من أجسامها، ولها العديد من اللوامس... 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T14:10+0000

2024-10-14T14:10+0000

2024-10-14T14:10+0000

مجتمع

علوم

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اكتشف فريق بحثي دولي نوعا من قناديل البحر الهلامية، تمتلك ميزة مذهلة تسمى "الاندماج"، تمكنها من البقاء على قيد الحياة، في حالها تعرضها لإصابة تجعلها غير قادرة على القيام بوظائفها الحيوية.وأوضح الفريق آلية اندماج القناديل، المعروفة باسم "جوز البحر" أو "الهلام المشطي": "تستطيع القناديل المصابة الاندماج مع غير المصاب منها، والتحول بسرعة إلى قنديل واحد، بعد ذلك، يزامنان تقلصات عضلاتهما ويندمجان في الجهاز الهضمي لتقاسم الطعام".وتوصل الفريق إلى هذا الاكتشاف بعد الاحتفاظ بمجموعة من قنديل البحر في خزان مختبري بمياه البحر، فبعد نحو 30 دقيقة من بدء التجربة، لاحظ الفريق التصاق الأنسجة بين قنديلين مشطيين، بعد فترة وجيزة، بدأت تقلصات العضلات غير المتزامنة سابقا في التزامن، وبعد ساعتين، أصبحت تقلصات العضلات متزامنة بالكامل تقريبا.وبيّن الباحث، كاي جوكورا، من جامعة "إكستر" البريطانية والمعاهد الوطنية للعلوم الطبيعية في أوكازاكي باليابان، أن الدراسة أسفرت عن نتيجتين رئيسيتين: أولاهما أن قنديلين مشطيين اندمجا بمعدل مرتفع إلى حد ما وفقا لما أثبتته 90% من التجارب.وتابع مؤلف الدراسة جوكورا، النتيجة الثانية هي أن قنديلين مشطيين اندمجا بسرعة كبيرة تزامنا مع حدوث تقلصات في عضلاتهما، حتى أن جهازيهما الهضميين اندمجا وظيفيا، بحسب مقال منشور على موقع "الجزيرة نت".ويذكر أن عمر قناديل البحر حوالي 600 مليون سنة، أي قبل الأسماك العظمية وقبل الزواحف والأشجار وقبل الزهور أو السراخس أو الفطريات، بالإضافة إلى، أنها نجت من خمسة انقراضات جماعية، بما في ذلك الموت العظيم (أو حدث الانقراض البرمي-الترياسي) الذي قضى على ما يصل إلى 70% من المخلوقات على الأرض.

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