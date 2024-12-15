https://sarabic.ae/20241215/الخارجية-الروسية-موسكو-تجلي-عددا-من-أعضاء-بعثتها-الدبلوماسية-من-دمشق-1095814662.html
الخارجية الروسية: موسكو تجلي عددا من أعضاء بعثتها الدبلوماسية من دمشق
الخارجية الروسية: موسكو تجلي عددا من أعضاء بعثتها الدبلوماسية من دمشق
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة مركز المواقف والأزمات بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا قامت بإجلاء جزء من موظفي بعثتها الدبلوماسية في دمشق، وكذلك البعثات الدبلوماسية... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T17:33+0000
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وكتبت الإدارة، في بيان نُشر عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "في 15 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، قامت رحلة خاصة للقوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية من قاعدة حميميم الجوية، بنقل بعض أفراد البعثات الأجنبية والروسية في دمشق، إلى مطار تشكالوفسكي في موسكو"، مع التأكيد على استمرار عمل السفارة الروسية في دمشق.وأضاف بوغدانوف، أن روسيا تعول على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وأن تلعب دورًا مهما في الحرب ضد الإرهاب.وقال بوغدانوف للصحفيين: "أعتقد أننا نتفق بشكل عام على أن الحرب ضد الإرهاب وبقايا تنظيم"داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) لم تنته بعد، فهي تتطلب جهودا جماعية، وفي هذا الصدد، لعب وجودنا دورا مهما في سياق مكافحة الإرهاب الدولي".
https://sarabic.ae/20241215/فرنسا-ترسل-4-دبلوماسيين-إلى-سوريا-لأول-مرة-منذ-12-عاما-1095811272.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الخارجية الروسية: موسكو تجلي عددا من أعضاء بعثتها الدبلوماسية من دمشق
17:33 GMT 15.12.2024 (تم التحديث: 17:35 GMT 15.12.2024)
أعلنت إدارة مركز المواقف والأزمات بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا قامت بإجلاء جزء من موظفي بعثتها الدبلوماسية في دمشق، وكذلك البعثات الدبلوماسية لكوريا الديمقراطية الشعبية وبيلاروسيا وأبخازيا.
وكتبت الإدارة، في بيان نُشر عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "في 15 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، قامت رحلة خاصة للقوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية من قاعدة حميميم الجوية، بنقل بعض أفراد البعثات الأجنبية والروسية في دمشق، إلى مطار تشكالوفسكي في موسكو"، مع التأكيد على استمرار عمل السفارة الروسية في دمشق.
وأشار البيان إلى أنه "تم أيضًا إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية لبيلاروسيا وكوريا الديمقراطية وأبخازيا".
وأعلن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، يوم الخميس الماضي، أن روسيا تجري اتصالاتها مع الإدارة السياسية لـ"هيئة تحرير الشام".
وأضاف بوغدانوف، أن روسيا تعول على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وأن تلعب دورًا مهما في الحرب ضد الإرهاب.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "أعتقد أننا نتفق بشكل عام على أن الحرب ضد الإرهاب وبقايا تنظيم"داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) لم تنته بعد، فهي تتطلب جهودا جماعية، وفي هذا الصدد، لعب وجودنا دورا مهما في سياق مكافحة الإرهاب الدولي".