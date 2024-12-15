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الرئيس بوتين يصدر تعليمات بتنظيم عمليات الإنقاذ إثر جنوح ناقلتي نفط في البحر الأسود
الرئيس بوتين يصدر تعليمات بتنظيم عمليات الإنقاذ إثر جنوح ناقلتي نفط في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تعليمات بتنظيم عمليات إنقاذ وتشكيل مجموعة عمل للتعامل مع حالة الطوارئ، التي نتجت إثر جنوح ناقلتي نفط في مضيق... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T14:02+0000
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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: "استمع الرئيس بوتين، إلى تقارير من وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ونائب رئيس الحكومة فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، فيما يتعلق بجنوح ناقلتي نفط في مضيق كيرتش، إذ أصدر الرئيس التعليمات اللازمة بتنظيم عمليات الإنقاذ".وقالت الوكالة في بيان: "نتيجة لعاصفة في البحر الأسود، تضررت الناقلتان "فولغونفت 212" و"فولغونفت 239".. وكان هناك طاقمان من 15 و14 فردًا على السفينتين".
https://sarabic.ae/20241215/تضرر-ناقلتي-نفط-روسيتين-على-متنهما-29-شخصا-بسبب-عاصفة-في-البحر-الأسود-1095804740.html
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روسيا, العالم

الرئيس بوتين يصدر تعليمات بتنظيم عمليات الإنقاذ إثر جنوح ناقلتي نفط في البحر الأسود

14:02 GMT 15.12.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أستانا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© POOL
/
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تابعنا عبر
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تعليمات بتنظيم عمليات إنقاذ وتشكيل مجموعة عمل للتعامل مع حالة الطوارئ، التي نتجت إثر جنوح ناقلتي نفط في مضيق كيرتش في البحر الأسود.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: "استمع الرئيس بوتين، إلى تقارير من وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ونائب رئيس الحكومة فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، فيما يتعلق بجنوح ناقلتي نفط في مضيق كيرتش، إذ أصدر الرئيس التعليمات اللازمة بتنظيم عمليات الإنقاذ".

وأوضح بيسكوف أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل حكومية برئاسة سافيليف، لتنظيم عمليات الإنقاذ والتعامل مع حالة الطوارئ، إثر تسرب النفط نتيجة جنوح الناقلتين "فولغونفت 212" و"فولغونفت 239" بسبب عاصفة.

ناقلة نفط روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
تضرر ناقلتي نفط روسيتين على متنهما 29 شخصا بسبب عاصفة في البحر الأسود
11:41 GMT

وأفادت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري (روسموريتشفلوت) بتضرر ناقلتي نفط روسيتين كان على متنهما 29 شخصًا، بسبب عاصفة في البحر الأسود، موضحة أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي.

وقالت الوكالة في بيان: "نتيجة لعاصفة في البحر الأسود، تضررت الناقلتان "فولغونفت 212" و"فولغونفت 239".. وكان هناك طاقمان من 15 و14 فردًا على السفينتين".
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