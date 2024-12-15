https://sarabic.ae/20241215/الرئيس-بوتين-يصدر-تعليمات-بتنظيم-عمليات-الإنقاذ-إثر-جنوح-ناقلتي-نفط-في-البحر-الأسود-1095808912.html
الرئيس بوتين يصدر تعليمات بتنظيم عمليات الإنقاذ إثر جنوح ناقلتي نفط في البحر الأسود
الرئيس بوتين يصدر تعليمات بتنظيم عمليات الإنقاذ إثر جنوح ناقلتي نفط في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تعليمات بتنظيم عمليات إنقاذ وتشكيل مجموعة عمل للتعامل مع حالة الطوارئ، التي نتجت إثر جنوح ناقلتي نفط في مضيق... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T14:02+0000
2024-12-15T14:02+0000
2024-12-15T14:02+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095294462_0:50:2047:1201_1920x0_80_0_0_561b5964f7bf3bd4a1bdbe31dcb0cdf9.jpg
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: "استمع الرئيس بوتين، إلى تقارير من وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ونائب رئيس الحكومة فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، فيما يتعلق بجنوح ناقلتي نفط في مضيق كيرتش، إذ أصدر الرئيس التعليمات اللازمة بتنظيم عمليات الإنقاذ".وقالت الوكالة في بيان: "نتيجة لعاصفة في البحر الأسود، تضررت الناقلتان "فولغونفت 212" و"فولغونفت 239".. وكان هناك طاقمان من 15 و14 فردًا على السفينتين".
https://sarabic.ae/20241215/تضرر-ناقلتي-نفط-روسيتين-على-متنهما-29-شخصا-بسبب-عاصفة-في-البحر-الأسود-1095804740.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095294462_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_5bd5f3fe572f101627e018e46b8bcd8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الرئيس بوتين يصدر تعليمات بتنظيم عمليات الإنقاذ إثر جنوح ناقلتي نفط في البحر الأسود
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تعليمات بتنظيم عمليات إنقاذ وتشكيل مجموعة عمل للتعامل مع حالة الطوارئ، التي نتجت إثر جنوح ناقلتي نفط في مضيق كيرتش في البحر الأسود.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: "استمع الرئيس بوتين، إلى تقارير من وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ونائب رئيس الحكومة فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، فيما يتعلق بجنوح ناقلتي نفط في مضيق كيرتش، إذ أصدر الرئيس التعليمات اللازمة بتنظيم عمليات الإنقاذ".
وأوضح بيسكوف أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل حكومية برئاسة سافيليف، لتنظيم عمليات الإنقاذ والتعامل مع حالة الطوارئ، إثر تسرب النفط نتيجة جنوح الناقلتين "فولغونفت 212" و"فولغونفت 239" بسبب عاصفة.
وأفادت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري (روسموريتشفلوت) بتضرر ناقلتي نفط روسيتين كان على متنهما 29 شخصًا، بسبب عاصفة في البحر الأسود، موضحة أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي.
وقالت الوكالة في بيان: "نتيجة لعاصفة في البحر الأسود، تضررت الناقلتان "فولغونفت 212" و"فولغونفت 239".. وكان هناك طاقمان من 15 و14 فردًا على السفينتين".