https://sarabic.ae/20241215/تضرر-ناقلتي-نفط-روسيتين-على-متنهما-29-شخصا-بسبب-عاصفة-في-البحر-الأسود-1095804740.html
تضرر ناقلتي نفط روسيتين على متنهما 29 شخصا بسبب عاصفة في البحر الأسود
تضرر ناقلتي نفط روسيتين على متنهما 29 شخصا بسبب عاصفة في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري "روسموريتشفلوت" بتضرر ناقلتي نفط روسيتين كان على متنهما 29 شخصًا بسبب عاصفة في البحر الأسود، موضحة أن... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T11:41+0000
2024-12-15T11:41+0000
2024-12-15T11:41+0000
روسيا
البحر الأسود
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وقالت الوكالة في بيان: "نتيجة لعاصفة في البحر الأسود، تضررت الناقلتان فولغونفت 212 وفولغونفت 239.. وكان هناك طاقمين من 15 و14 فردًا على السفينتين".وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن تسرب نفطي في المنطقة، فيما تجري اتخاذ التدابير اللازمة بشأن عملية إنقاذ الأفراد العالقين.فيما ذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية في تصريح لـ"ريا نوفوستي" أنه تم إنقاذ 8 من أفراد طاقم الناقلة "فولغونفت 212"، ولا يزال العمل جار لإنقاذ باقي الطاقم.
https://sarabic.ae/20241215/الوطنية-للنفط-في-ليبيا-تعلن-القوة-القاهرة-ورفع-حالة-الطوارئ-القصوى-1095800307.html
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روسيا, البحر الأسود
تضرر ناقلتي نفط روسيتين على متنهما 29 شخصا بسبب عاصفة في البحر الأسود
أفادت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري "روسموريتشفلوت" بتضرر ناقلتي نفط روسيتين كان على متنهما 29 شخصًا بسبب عاصفة في البحر الأسود، موضحة أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي.
وقالت الوكالة في بيان: "نتيجة لعاصفة في البحر الأسود، تضررت الناقلتان فولغونفت 212 وفولغونفت 239.. وكان هناك طاقمين من 15 و14 فردًا على السفينتين".
وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن تسرب نفطي في المنطقة، فيما تجري اتخاذ التدابير اللازمة بشأن عملية إنقاذ الأفراد العالقين.
فيما ذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية في تصريح لـ"ريا نوفوستي" أنه تم إنقاذ 8 من أفراد طاقم الناقلة "فولغونفت 212"، ولا يزال العمل جار لإنقاذ باقي الطاقم.