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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
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تضرر ناقلتي نفط روسيتين على متنهما 29 شخصا بسبب عاصفة في البحر الأسود
تضرر ناقلتي نفط روسيتين على متنهما 29 شخصا بسبب عاصفة في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري "روسموريتشفلوت" بتضرر ناقلتي نفط روسيتين كان على متنهما 29 شخصًا بسبب عاصفة في البحر الأسود، موضحة أن... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T11:41+0000
2024-12-15T11:41+0000
روسيا
البحر الأسود
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وقالت الوكالة في بيان: "نتيجة لعاصفة في البحر الأسود، تضررت الناقلتان فولغونفت 212 وفولغونفت 239.. وكان هناك طاقمين من 15 و14 فردًا على السفينتين".وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن تسرب نفطي في المنطقة، فيما تجري اتخاذ التدابير اللازمة بشأن عملية إنقاذ الأفراد العالقين.فيما ذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية في تصريح لـ"ريا نوفوستي" أنه تم إنقاذ 8 من أفراد طاقم الناقلة "فولغونفت 212"، ولا يزال العمل جار لإنقاذ باقي الطاقم.
https://sarabic.ae/20241215/الوطنية-للنفط-في-ليبيا-تعلن-القوة-القاهرة-ورفع-حالة-الطوارئ-القصوى-1095800307.html
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روسيا, البحر الأسود
روسيا, البحر الأسود

تضرر ناقلتي نفط روسيتين على متنهما 29 شخصا بسبب عاصفة في البحر الأسود

11:41 GMT 15.12.2024
© RIA Novosti . Vitaliy Ankovناقلة نفط روسية
ناقلة نفط روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© RIA Novosti . Vitaliy Ankov
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أفادت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري "روسموريتشفلوت" بتضرر ناقلتي نفط روسيتين كان على متنهما 29 شخصًا بسبب عاصفة في البحر الأسود، موضحة أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي.
وقالت الوكالة في بيان: "نتيجة لعاصفة في البحر الأسود، تضررت الناقلتان فولغونفت 212 وفولغونفت 239.. وكان هناك طاقمين من 15 و14 فردًا على السفينتين".
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
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08:03 GMT
وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن تسرب نفطي في المنطقة، فيما تجري اتخاذ التدابير اللازمة بشأن عملية إنقاذ الأفراد العالقين.
فيما ذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية في تصريح لـ"ريا نوفوستي" أنه تم إنقاذ 8 من أفراد طاقم الناقلة "فولغونفت 212"، ولا يزال العمل جار لإنقاذ باقي الطاقم.
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