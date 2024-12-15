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https://sarabic.ae/20241215/الكشف-أخيرا-عن-سر-النفوق-الجماعي-لأفيال-في-دولة-أفريقية-عام-2020-1095811873.html
الكشف أخيرا عن سر النفوق الجماعي لأفيال في دولة أفريقية عام 2020
الكشف أخيرا عن سر النفوق الجماعي لأفيال في دولة أفريقية عام 2020
سبوتنيك عربي
كشف علماء في الآونة الأخيرة، عن السبب المحتمل وراء نفوق أكثر من 350 فيلا مهددا بالانقراض بشكل غامض في دولة أفريقية، قبل 4 سنوات مضت. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-15T15:34+0000
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وأرجع العلماء سبب نفوق الأفيال في بوتسوانا، إلى المياه الملوثة بالبكتيريا الزرقاء السامة، المعروفة أيضا باسم "الطحالب الخضراء المزرقة".وباستخدام بيانات الأقمار الصناعية، تتبع باحثون من كينغز كوليدج لندن ازدهار "الطحالب الحضراء المزرقة" في 20 حوضا مائيا موسميا قرب مواقع نفوق الأفيال، ووجدوا أن تلك الأحواض شهدت أعلى معدلات ازدهار للطحالب خلال عام 2020، مقارنة بالسنوات السابقة.وأظهرت الدراسة تركيزا أعلى لجثث الأفيال قرب هذه الأحواض، ما يشير إلى أن الحيوانات شربت المياه الملوثة ثم نفقت خلال 88 ساعة من التعرّض لها.وأوضح الباحثون في الدراسة أن البكتيريا الزرقاء، والشائعة في المياه الراكدة والغنية بالمغذيات، قد تكون السبب في نفوق الأفيال، لكونها تنتج السموم.وتعد بوتسوانا موطنا لأكبر عدد من الأفيال عالميا، ويثير هذا الحادث القلق بشأن تأثير التغير المناخي، الذي يؤدي إلى ازدياد وتيرة ازدهار الطحالب السامة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وحذّر باحثو الدراسة، من عواقب كارثية محتملة على الحيوانات، نتيجة تدهور جودة المياه في الدولة الأفريقية.
https://sarabic.ae/20241109/كيف-تستحم-الفيلة-فيديو-1094641685.html
https://sarabic.ae/20230530/اكتشاف-مقبرة-لأسلاف-أفيال-منقرضة-منذ-5-ملايين-عام-1077588535.html
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منوعات, الأخبار, أفريقيا
منوعات, الأخبار, أفريقيا

الكشف أخيرا عن سر النفوق الجماعي لأفيال في دولة أفريقية عام 2020

15:34 GMT 15.12.2024
© Photo / Unsplash/ Geranimoفيل
فيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Photo / Unsplash/ Geranimo
تابعنا عبر
كشف علماء في الآونة الأخيرة، عن السبب المحتمل وراء نفوق أكثر من 350 فيلا مهددا بالانقراض بشكل غامض في دولة أفريقية، قبل 4 سنوات مضت.
وأرجع العلماء سبب نفوق الأفيال في بوتسوانا، إلى المياه الملوثة بالبكتيريا الزرقاء السامة، المعروفة أيضا باسم "الطحالب الخضراء المزرقة".
وباستخدام بيانات الأقمار الصناعية، تتبع باحثون من كينغز كوليدج لندن ازدهار "الطحالب الحضراء المزرقة" في 20 حوضا مائيا موسميا قرب مواقع نفوق الأفيال، ووجدوا أن تلك الأحواض شهدت أعلى معدلات ازدهار للطحالب خلال عام 2020، مقارنة بالسنوات السابقة.
فيلة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
مجتمع
كيف تستحم الفيلة؟.. فيديو
9 نوفمبر, 21:40 GMT
وأظهرت الدراسة تركيزا أعلى لجثث الأفيال قرب هذه الأحواض، ما يشير إلى أن الحيوانات شربت المياه الملوثة ثم نفقت خلال 88 ساعة من التعرّض لها.
وأوضح الباحثون في الدراسة أن البكتيريا الزرقاء، والشائعة في المياه الراكدة والغنية بالمغذيات، قد تكون السبب في نفوق الأفيال، لكونها تنتج السموم.
فيل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
مجتمع
اكتشاف مقبرة لأسلاف أفيال منقرضة منذ 5 ملايين عام
30 مايو 2023, 15:13 GMT
وتعد بوتسوانا موطنا لأكبر عدد من الأفيال عالميا، ويثير هذا الحادث القلق بشأن تأثير التغير المناخي، الذي يؤدي إلى ازدياد وتيرة ازدهار الطحالب السامة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وحذّر باحثو الدراسة، من عواقب كارثية محتملة على الحيوانات، نتيجة تدهور جودة المياه في الدولة الأفريقية.
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