https://sarabic.ae/20241215/الكشف-أخيرا-عن-سر-النفوق-الجماعي-لأفيال-في-دولة-أفريقية-عام-2020-1095811873.html

الكشف أخيرا عن سر النفوق الجماعي لأفيال في دولة أفريقية عام 2020

الكشف أخيرا عن سر النفوق الجماعي لأفيال في دولة أفريقية عام 2020

سبوتنيك عربي

كشف علماء في الآونة الأخيرة، عن السبب المحتمل وراء نفوق أكثر من 350 فيلا مهددا بالانقراض بشكل غامض في دولة أفريقية، قبل 4 سنوات مضت. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T15:34+0000

2024-12-15T15:34+0000

2024-12-15T15:34+0000

مجتمع

منوعات

الأخبار

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095811491_0:155:1116:783_1920x0_80_0_0_96d4a2e150088ff7549a1573427e4c28.jpg

وأرجع العلماء سبب نفوق الأفيال في بوتسوانا، إلى المياه الملوثة بالبكتيريا الزرقاء السامة، المعروفة أيضا باسم "الطحالب الخضراء المزرقة".وباستخدام بيانات الأقمار الصناعية، تتبع باحثون من كينغز كوليدج لندن ازدهار "الطحالب الحضراء المزرقة" في 20 حوضا مائيا موسميا قرب مواقع نفوق الأفيال، ووجدوا أن تلك الأحواض شهدت أعلى معدلات ازدهار للطحالب خلال عام 2020، مقارنة بالسنوات السابقة.وأظهرت الدراسة تركيزا أعلى لجثث الأفيال قرب هذه الأحواض، ما يشير إلى أن الحيوانات شربت المياه الملوثة ثم نفقت خلال 88 ساعة من التعرّض لها.وأوضح الباحثون في الدراسة أن البكتيريا الزرقاء، والشائعة في المياه الراكدة والغنية بالمغذيات، قد تكون السبب في نفوق الأفيال، لكونها تنتج السموم.وتعد بوتسوانا موطنا لأكبر عدد من الأفيال عالميا، ويثير هذا الحادث القلق بشأن تأثير التغير المناخي، الذي يؤدي إلى ازدياد وتيرة ازدهار الطحالب السامة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وحذّر باحثو الدراسة، من عواقب كارثية محتملة على الحيوانات، نتيجة تدهور جودة المياه في الدولة الأفريقية.

https://sarabic.ae/20241109/كيف-تستحم-الفيلة-فيديو-1094641685.html

https://sarabic.ae/20230530/اكتشاف-مقبرة-لأسلاف-أفيال-منقرضة-منذ-5-ملايين-عام-1077588535.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الأخبار, أفريقيا