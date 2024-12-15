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https://sarabic.ae/20241215/اليمن-أنصار-الله-تعلن-تعرضها-لقصف-جوي-أمريكي-وبريطاني-شمال-غربي-البلاد-1095819069.html
اليمن.. "أنصار الله" تعلن تعرضها لقصف جوي أمريكي وبريطاني شمال غربي البلاد
اليمن.. "أنصار الله" تعلن تعرضها لقصف جوي أمريكي وبريطاني شمال غربي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على مناطق سيطرتها في اليمن. مؤكدةً استهداف محافظة حجَّة (شمال غربي اليمن)... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T23:37+0000
2024-12-15T23:37+0000
أنصار الله
العالم العربي
الجيش الأمريكي
قصف أمريكي
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة بحيص في مديرية مِّيدي [شمال غربي حجَّة]".ولم تشر "أنصار الله" إلى الهدف الذي طاله القصف الجوي على منطقة بحيص الساحلية في مديرية مِّيدي المتاخمة لمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، أو حجم الخسائر الناجمة عنها.ويأتي الاستهداف الجوي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية غارة جوية على "أنصار الله" في مديرية التُحَّيتا جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".وجاء القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على محافظتي حجَّة والحديدة الساحليتين على البحر الأحمر، بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، مهاجمة هدف للجيش الإسرائيلي في عسقلان، واستهداف آخر في تل أبيب، بطائرتين مُسيرتين.
https://sarabic.ae/20241213/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-إسرائيل-1095760053.html
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أنصار الله, العالم العربي, الجيش الأمريكي, قصف أمريكي, الحرب على اليمن
أنصار الله, العالم العربي, الجيش الأمريكي, قصف أمريكي, الحرب على اليمن

اليمن.. "أنصار الله" تعلن تعرضها لقصف جوي أمريكي وبريطاني شمال غربي البلاد

23:37 GMT 15.12.2024
© AP Photo / STRصورة أرشيفية.. إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن
صورة أرشيفية.. إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / STR
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على مناطق سيطرتها في اليمن. مؤكدةً استهداف محافظة حجَّة (شمال غربي اليمن) الساحلية على البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة بحيص في مديرية مِّيدي [شمال غربي حجَّة]".
ولم تشر "أنصار الله" إلى الهدف الذي طاله القصف الجوي على منطقة بحيص الساحلية في مديرية مِّيدي المتاخمة لمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، أو حجم الخسائر الناجمة عنها.
ويأتي الاستهداف الجوي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية غارة جوية على "أنصار الله" في مديرية التُحَّيتا جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في إسرائيل
13 ديسمبر, 13:29 GMT
وجاء القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على محافظتي حجَّة والحديدة الساحليتين على البحر الأحمر، بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، مهاجمة هدف للجيش الإسرائيلي في عسقلان، واستهداف آخر في تل أبيب، بطائرتين مُسيرتين.
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