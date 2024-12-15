https://sarabic.ae/20241215/عشرات-القتلى-والجرحى-بينهم-أطفال-في-قصف-إسرائيلي-للمنازل-وخيام-النازحين-بغزة-1095798226.html

عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي للمنازل وخيام النازحين بغزة

عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي للمنازل وخيام النازحين بغزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت خيام النازحين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى... 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T04:19+0000

2024-12-15T04:19+0000

2024-12-15T04:19+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095502036_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e77d27621da08b99435ce7fbcdc3f51c.jpg

ولفتت الوكالة إلى أن قصفا إسرائيليا أوقع عدة قتلى في رفح ومدينة غزة.كما قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.وفي وقت سابق، قتل خمسة فلسطينيين وأصيب 12 آخرون، في قصف طائرات إسرائيلي منزلا لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط القطاع.وأفاد شهود عيان بأن القصف أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار كبيرة بالمنازل المجاورة، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين أربعة قتلى، بالإضافة إلى ثلاثة جرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، جراء قصف إسرائيلي خيمة تؤوي نازحين جنوب غرب دير البلح وسط القطاع.وقتل فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا بحي النصر في مدينة غزة.وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 44,930 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفقا لوكالة "وفا".

https://sarabic.ae/20241214/مقتل-رئيس-بلدية-دير-البلح-وسط-قطاع-غزة-جراء-قصف-إسرائيلي-1095790901.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي