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https://sarabic.ae/20241215/عشرات-القتلى-والجرحى-بينهم-أطفال-في-قصف-إسرائيلي-للمنازل-وخيام-النازحين-بغزة-1095798226.html
عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي للمنازل وخيام النازحين بغزة
عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي للمنازل وخيام النازحين بغزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت خيام النازحين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T04:19+0000
2024-12-15T04:19+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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ولفتت الوكالة إلى أن قصفا إسرائيليا أوقع عدة قتلى في رفح ومدينة غزة.كما قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.وفي وقت سابق، قتل خمسة فلسطينيين وأصيب 12 آخرون، في قصف طائرات إسرائيلي منزلا لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط القطاع.وأفاد شهود عيان بأن القصف أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار كبيرة بالمنازل المجاورة، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين أربعة قتلى، بالإضافة إلى ثلاثة جرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، جراء قصف إسرائيلي خيمة تؤوي نازحين جنوب غرب دير البلح وسط القطاع.وقتل فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا بحي النصر في مدينة غزة.وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 44,930 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفقا لوكالة "وفا".
https://sarabic.ae/20241214/مقتل-رئيس-بلدية-دير-البلح-وسط-قطاع-غزة-جراء-قصف-إسرائيلي-1095790901.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي للمنازل وخيام النازحين بغزة

04:19 GMT 15.12.2024
© AP Photo / Anadolu/Doaa Albazعائلة فلسطينية من عائلة اللحام تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس في غزة في 4 ديسمبر 2024.
عائلة فلسطينية من عائلة اللحام تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس في غزة في 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Anadolu/Doaa Albaz
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت خيام النازحين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
ولفتت الوكالة إلى أن قصفا إسرائيليا أوقع عدة قتلى في رفح ومدينة غزة.
كما قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل إعلام فلسطينية ونشرتها "سبوتنيك"، عدة أطفال قتلى وتحت الركام جراء القصف الإسرائيلي العنيف على منازل الفلسطينيين في غزة.

وفي وقت سابق، قتل خمسة فلسطينيين وأصيب 12 آخرون، في قصف طائرات إسرائيلي منزلا لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط القطاع.
وأفاد شهود عيان بأن القصف أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار كبيرة بالمنازل المجاورة، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين أربعة قتلى، بالإضافة إلى ثلاثة جرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، جراء قصف إسرائيلي خيمة تؤوي نازحين جنوب غرب دير البلح وسط القطاع.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
مقتل رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي
أمس, 16:23 GMT
وقتل فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا بحي النصر في مدينة غزة.
وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 44,930 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفقا لوكالة "وفا".
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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