https://sarabic.ae/20241215/نتنياهو-ليس-لدينا-أي-مصلحة-في-الدخول-بمواجهة-مع-سوريا--1095815318.html
نتنياهو: ليس لدينا أي مصلحة في الدخول بمواجهة مع سوريا
نتنياهو: ليس لدينا أي مصلحة في الدخول بمواجهة مع سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، جهود التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T18:02+0000
2024-12-15T18:02+0000
2024-12-15T18:02+0000
العالم العربي
بنيامين نتنياهو
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وقال نتنياهو، في كلمة مسجلة: "تحدثت مرة أخرى الليلة الماضية مع صديقي رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب، كانت محادثة ودية ودافئة جدًا، ومهمة للغاية، لقد تحدثنا عن الحاجة إلى استكمال انتصار إسرائيل".وحول الوضع الجديد في سوريا بعد سيطرة المعارضة على الحكم في دمشق، قال نتنياهو: "ليس لدينا أي مصلحة في مواجهة سوريا، وسنحدد سياستنا تجاهها وفقًا للواقع على الأرض".وقال نتنياهو إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".
https://sarabic.ae/20241215/الخارجية-الإيرانية-إصدار-حكم-الإعدام-بحق-نتنياهو-ليس-مستحيلا-1095810932.html
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العالم العربي, بنيامين نتنياهو
العالم العربي, بنيامين نتنياهو
نتنياهو: ليس لدينا أي مصلحة في الدخول بمواجهة مع سوريا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، جهود التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية، مشيرًا إلى استمرار عمل حكومته من أجل ضمان عودتهم لإسرائيل.
وقال نتنياهو، في كلمة مسجلة: "تحدثت مرة أخرى الليلة الماضية مع صديقي رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب، كانت محادثة ودية ودافئة جدًا، ومهمة للغاية، لقد تحدثنا عن الحاجة إلى استكمال انتصار إسرائيل".
وأضاف: "تحدثنا مطولاً أيضًا عن الجهود التي نبذلها لتحرير أسرانا. نحن نواصل العمل باستمرار لإعادة الأسرى من غزة، وكلما تحدثنا عن هذا الموضوع أقل، كان ذلك أفضل، وبعون الله سننجح".
وحول الوضع الجديد في سوريا بعد سيطرة المعارضة على الحكم في دمشق، قال نتنياهو: "ليس لدينا أي مصلحة في مواجهة سوريا، وسنحدد سياستنا تجاهها وفقًا للواقع على الأرض".
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل، بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.
وقال نتنياهو إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".