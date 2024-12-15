https://sarabic.ae/20241215/الخارجية-الإيرانية-إصدار-حكم-الإعدام-بحق-نتنياهو-ليس-مستحيلا-1095810932.html
الخارجية الإيرانية: إصدار حكم الإعدام بحق نتنياهو ليس مستحيلا
الخارجية الإيرانية: إصدار حكم الإعدام بحق نتنياهو ليس مستحيلا
سبوتنيك عربي
صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأحد، بأنه "لا توجد أي محكمة عادلة تتعامل مع جرائم الكيان الصهيوني ومسؤوليه... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T15:17+0000
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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات غريب آبادي، جاءت في مقابلة صحفية، شدد خلالها على أن "إصدار حكم الإعدام على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليس مستحيلاً، وإذا تمت محاكمته فهو ممكن".وأوضح الدبلوماسي الإيراني أنه "لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية سوى أمر اعتقال، وهو إجراء أولي فقط"، مضيفا أن "أمريكا متواطئة ومسؤولة بشكل كامل عن جرائم النظام الصهيوني".وتابع غريب آبادي أن "موضوع حقوق الإنسان هو مجرد أداة بيد أمريكا وحلفائها"، مشددًا على أن "حقوق الإنسان الأمريكية تعني ارتكاب جرائم ضد شعبها وضد بلدان أخرى ودعم النظام الصهيوني".وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20241212/إسرائيل-تدمير-الدفاعات-الجوية-السورية-يفتح-المجال-لضرب-منشآت-إيران-النووية-1095735937.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
الخارجية الإيرانية: إصدار حكم الإعدام بحق نتنياهو ليس مستحيلا
صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأحد، بأنه "لا توجد أي محكمة عادلة تتعامل مع جرائم الكيان الصهيوني ومسؤوليه المجرمين".
وأفادت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات غريب آبادي، جاءت في مقابلة صحفية، شدد خلالها على أن "إصدار حكم الإعدام على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو،
ليس مستحيلاً، وإذا تمت محاكمته فهو ممكن".
وأوضح الدبلوماسي الإيراني أنه "لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية سوى أمر اعتقال، وهو إجراء أولي فقط"، مضيفا أن "أمريكا متواطئة ومسؤولة بشكل كامل عن جرائم النظام الصهيوني".
وتابع غريب آبادي أن "موضوع حقوق الإنسان هو مجرد أداة بيد أمريكا وحلفائها"، مشددًا على أن "حقوق الإنسان الأمريكية تعني ارتكاب جرائم ضد شعبها وضد بلدان أخرى ودعم النظام الصهيوني".
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة
، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.