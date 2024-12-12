https://sarabic.ae/20241212/إعلام-تنازل-حماس-عن-بعض-الاقتراحات-يبعث-الآمال-في-التوصل-إلى-اتفاق-في-القطاع-1095712482.html

إعلام: تنازل "حماس" عن بعض الاقتراحات يبعث الآمال في التوصل إلى اتفاق في القطاع

إعلام: تنازل "حماس" عن بعض الاقتراحات يبعث الآمال في التوصل إلى اتفاق في القطاع

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، نقلا عن وسطاء، أن قالت حركة حماس الفلسطينية للمرة الأولى قد توافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في غزة بعد انتهاء... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T06:04+0000

2024-12-12T06:04+0000

2024-12-12T06:04+0000

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وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر: "نتحدث عن وجود قوات إسرائيلية في ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة وممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين.وأضافت: "أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في غزة بمجرد توقف القتال".وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن الحركة سلمت أيضًا قائمة الرهائن، ومن بينهم مواطنون أمريكيون، الذين سيتم إطلاق سراحهم في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وقالت المصادر إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان سيسافر إلى إسرائيل ومصر وقطر هذا الأسبوع للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق.ونقلت بوابة "أكسيوس" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل قدمت لحماس مقترحا محدثا بشأن صفقة لإطلاق سراح بعض الرهائن المائة المتبقين الذين تحتجزهم حماس والبدء في وقف إطلاق النار في غزة.ووفقا للمسؤولين فإن حماس أبدت استعدادا أكبر لإظهار المرونة والبدء في تنفيذ حتى الاتفاق الجزئي.وأسفر الهجوم الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.بايدن يدفع نتنياهو نحو اتفاق وقف إطلاق نار جزئي في غزة لإطلاق عدد من الرهائنلماذا رفضت حركة فتح مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة؟

https://sarabic.ae/20241212/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-يطالب-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1095711345.html

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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم, العالم العربي