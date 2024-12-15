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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
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وزير الدفاع التركي يقدم عرضا عسكريا إلى الإدارة السورية الجديدة
وزير الدفاع التركي يقدم عرضا عسكريا إلى الإدارة السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن أنقرة ستعيد تقييم وجود قواتها في سوريا مع الحكومة الجديدة عندما تسمح الظروف بذلك. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T10:51+0000
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وأضاف غولر في تصريحات للصحفيين بالبرلمان، اليوم الأحد، إن "الإدارة الجديدة في سوريا أعلنت في بيانها الأول أنها ستحترم جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تدرس التعاون العسكري مع الحكومة الجديدة في سوريا، أجاب غولر بأن بلاده لديها بالفعل اتفاقيات للتعاون والتدريب العسكري مع الكثير من الدول.وأشار غولر إلى أن أنقرة قد تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا عندما تقتضي الضرورة، مؤكدًا أنه لا توجد أي مؤشرات على عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) في سوريا.وكانت تركيا، قد أعلنت أمس السبت، فتح سفارتها في سوريا التي كانت مغلقة منذ عام 2012، وتم رفع العلم التركي فوق السفارة، بحضور رئيس البعثة الجديد برهان كور أوغلو، وممثلون للحكومة السورية المؤقتة.
https://sarabic.ae/20241213/تركيا-تعول-على-اتخاذ-الحكومة-المؤقتة-في-سوريا-الخطوات-الصحيحة-وألا-تشكل-تهديدا-لجيرانها-1095756832.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الدفاع التركي يقدم عرضا عسكريا إلى الإدارة السورية الجديدة

10:51 GMT 15.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الدفاع التركي يشار غولر
وزير الدفاع التركي يشار غولر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن أنقرة ستعيد تقييم وجود قواتها في سوريا مع الحكومة الجديدة عندما تسمح الظروف بذلك.
وأضاف غولر في تصريحات للصحفيين بالبرلمان، اليوم الأحد، إن "الإدارة الجديدة في سوريا أعلنت في بيانها الأول أنها ستحترم جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

وتابع: "نعتقد أنه من الضروري أن نرى كيف ستتصرف هذه الإدارة وأن نمنحها فرصة بعد أن أظهرت نوايا بناءة".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
تركيا تعول على اتخاذ الحكومة المؤقتة في سوريا "الخطوات الصحيحة" وألا تشكل تهديدا لجيرانها
13 ديسمبر, 12:07 GMT
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تدرس التعاون العسكري مع الحكومة الجديدة في سوريا، أجاب غولر بأن بلاده لديها بالفعل اتفاقيات للتعاون والتدريب العسكري مع الكثير من الدول.
وأكد أن تركيا "مستعدة لتقديم الدعم العسكري اللازم إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك".
وأشار غولر إلى أن أنقرة قد تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا عندما تقتضي الضرورة، مؤكدًا أنه لا توجد أي مؤشرات على عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) في سوريا.
وكانت تركيا، قد أعلنت أمس السبت، فتح سفارتها في سوريا التي كانت مغلقة منذ عام 2012، وتم رفع العلم التركي فوق السفارة، بحضور رئيس البعثة الجديد برهان كور أوغلو، وممثلون للحكومة السورية المؤقتة.
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