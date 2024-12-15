https://sarabic.ae/20241215/وزير-الدفاع-التركي-يقدم-عرضا-عسكريا-إلى-الإدارة-السورية-الجديدة-1095803635.html
وزير الدفاع التركي يقدم عرضا عسكريا إلى الإدارة السورية الجديدة
وزير الدفاع التركي يقدم عرضا عسكريا إلى الإدارة السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن أنقرة ستعيد تقييم وجود قواتها في سوريا مع الحكومة الجديدة عندما تسمح الظروف بذلك. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T10:51+0000
2024-12-15T10:51+0000
2024-12-15T10:51+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095803322_0:93:2801:1669_1920x0_80_0_0_91add052399261f6f6805e2da3ec4c6c.jpg
وأضاف غولر في تصريحات للصحفيين بالبرلمان، اليوم الأحد، إن "الإدارة الجديدة في سوريا أعلنت في بيانها الأول أنها ستحترم جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تدرس التعاون العسكري مع الحكومة الجديدة في سوريا، أجاب غولر بأن بلاده لديها بالفعل اتفاقيات للتعاون والتدريب العسكري مع الكثير من الدول.وأشار غولر إلى أن أنقرة قد تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا عندما تقتضي الضرورة، مؤكدًا أنه لا توجد أي مؤشرات على عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) في سوريا.وكانت تركيا، قد أعلنت أمس السبت، فتح سفارتها في سوريا التي كانت مغلقة منذ عام 2012، وتم رفع العلم التركي فوق السفارة، بحضور رئيس البعثة الجديد برهان كور أوغلو، وممثلون للحكومة السورية المؤقتة.
https://sarabic.ae/20241213/تركيا-تعول-على-اتخاذ-الحكومة-المؤقتة-في-سوريا-الخطوات-الصحيحة-وألا-تشكل-تهديدا-لجيرانها-1095756832.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095803322_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_c6a92fdf039cbd64097c48dab887194f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير الدفاع التركي يقدم عرضا عسكريا إلى الإدارة السورية الجديدة
قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن أنقرة ستعيد تقييم وجود قواتها في سوريا مع الحكومة الجديدة عندما تسمح الظروف بذلك.
وأضاف
غولر في تصريحات للصحفيين بالبرلمان، اليوم الأحد، إن "الإدارة الجديدة في سوريا أعلنت في بيانها الأول أنها ستحترم جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
وتابع: "نعتقد أنه من الضروري أن نرى كيف ستتصرف هذه الإدارة وأن نمنحها فرصة بعد أن أظهرت نوايا بناءة".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تدرس التعاون العسكري مع الحكومة الجديدة في سوريا
، أجاب غولر بأن بلاده لديها بالفعل اتفاقيات للتعاون والتدريب العسكري مع الكثير من الدول.
وأكد أن تركيا "مستعدة لتقديم الدعم العسكري اللازم إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك".
وأشار غولر إلى أن أنقرة قد تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا عندما تقتضي الضرورة، مؤكدًا أنه لا توجد أي مؤشرات على عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) في سوريا.
وكانت تركيا، قد أعلنت أمس السبت، فتح سفارتها في سوريا
التي كانت مغلقة منذ عام 2012، وتم رفع العلم التركي فوق السفارة، بحضور رئيس البعثة الجديد برهان كور أوغلو، وممثلون للحكومة السورية المؤقتة.