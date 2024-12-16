إسرائيل تعترض صاروخا لـ"أنصار الله" وسط أنباء عن استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات ضد الجماعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:17 GMT
22 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
13:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
الحكومة السورية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
18:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241216/إسرائيل-تعترض-صاروخا-لـأنصار-الله-وسط-أنباء-عن-استعدادات-مكثفة-لتوجيه-ضربات-ضد-الجماعة-1095840175.html
إسرائيل تعترض صاروخا لـ"أنصار الله" وسط أنباء عن استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات ضد الجماعة
إسرائيل تعترض صاروخا لـ"أنصار الله" وسط أنباء عن استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات ضد الجماعة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض صاروخ أطلق من قبل جماعة "أنصار الله" في اليمن قبل وصوله إلى الأراضي الإسرائيلية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T14:27+0000
2024-12-16T14:27+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093342854_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_da193551fa9a8312e33669e1bd4a77a5.jpg
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "هناك إصابات طفيفة إثر ركض المواطنين إلى الملاجئ خلال اعتراض الصاروخ من اليمن"، مشيرة إلى أن "اليمنيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية و5 مسيّرات نحو إسرائيل منذ نوفمبر الماضي".ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن مصدر عسكري، قوله إن هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الجمعة الماضية، تنفيذ عمليتين عسكريتين "نوعيتين" استهدفت فيهما هدفا عسكريا في عسقلان، والأخرى استهدفت هدفا في يافا، بحسب قولها.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية، نفذ عمليتين، استهفدت الأولى هدفا عسكريا في عسقلان المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا في يافا المحتلة".وأضاف: "نُفذت العمليتان بمسرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما بنجاح".وأشار إلى أنه "تم تنفيذ عملية عسكرية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت أهدافا حيوية جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".وأوضح أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241201/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-مهاجمة-هدف-حيوي-وسط-إسرائيل-1095371584.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093342854_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_65da3a62056b4a0d58c2d04a88eb7300.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم

إسرائيل تعترض صاروخا لـ"أنصار الله" وسط أنباء عن استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات ضد الجماعة

14:27 GMT 16.12.2024
© AP Photoصاروخ إيراني في سماء إسرائيل
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض صاروخ أطلق من قبل جماعة "أنصار الله" في اليمن قبل وصوله إلى الأراضي الإسرائيلية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "هناك إصابات طفيفة إثر ركض المواطنين إلى الملاجئ خلال اعتراض الصاروخ من اليمن"، مشيرة إلى أن "اليمنيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية و5 مسيّرات نحو إسرائيل منذ نوفمبر الماضي".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن مصدر عسكري، قوله إن هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الجمعة الماضية، تنفيذ عمليتين عسكريتين "نوعيتين" استهدفت فيهما هدفا عسكريا في عسقلان، والأخرى استهدفت هدفا في يافا، بحسب قولها.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية، نفذ عمليتين، استهفدت الأولى هدفا عسكريا في عسقلان المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا في يافا المحتلة".
وأضاف: "نُفذت العمليتان بمسرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما بنجاح".
أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة "هدف حيوي" وسط إسرائيل
1 ديسمبر, 12:49 GMT
وأشار إلى أنه "تم تنفيذ عملية عسكرية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت أهدافا حيوية جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".
وأوضح أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала