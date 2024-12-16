https://sarabic.ae/20241216/إسرائيل-تعترض-صاروخا-لـأنصار-الله-وسط-أنباء-عن-استعدادات-مكثفة-لتوجيه-ضربات-ضد-الجماعة-1095840175.html

إسرائيل تعترض صاروخا لـ"أنصار الله" وسط أنباء عن استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات ضد الجماعة

إسرائيل تعترض صاروخا لـ"أنصار الله" وسط أنباء عن استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات ضد الجماعة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض صاروخ أطلق من قبل جماعة "أنصار الله" في اليمن قبل وصوله إلى الأراضي الإسرائيلية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T14:27+0000

2024-12-16T14:27+0000

2024-12-16T14:27+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "هناك إصابات طفيفة إثر ركض المواطنين إلى الملاجئ خلال اعتراض الصاروخ من اليمن"، مشيرة إلى أن "اليمنيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية و5 مسيّرات نحو إسرائيل منذ نوفمبر الماضي".ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن مصدر عسكري، قوله إن هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قاضية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الجمعة الماضية، تنفيذ عمليتين عسكريتين "نوعيتين" استهدفت فيهما هدفا عسكريا في عسقلان، والأخرى استهدفت هدفا في يافا، بحسب قولها.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية، نفذ عمليتين، استهفدت الأولى هدفا عسكريا في عسقلان المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا في يافا المحتلة".وأضاف: "نُفذت العمليتان بمسرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما بنجاح".وأشار إلى أنه "تم تنفيذ عملية عسكرية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت أهدافا حيوية جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".وأوضح أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها ضد العدوان إسرائيلي وأن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20241201/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-مهاجمة-هدف-حيوي-وسط-إسرائيل-1095371584.html

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