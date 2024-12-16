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باحث في العلاقات الدولية: الوضع الحالي في المنطقة هو مرحلة تمهيدية لحل القضية الفلسطينية

باحث في العلاقات الدولية: الوضع الحالي في المنطقة هو مرحلة تمهيدية لحل القضية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

رأى الدكتور علي شكر، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في الشؤون السياسية، أن "الوضع الحالي في المنطقة يُمكن اعتباره مرحلة تمهيدية لحل القضية الفلسطينية"، مؤكداً... 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T13:53+0000

2024-12-16T13:53+0000

2024-12-16T13:53+0000

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وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "الملف الفلسطيني بدأ وضعه على مسار الحل منذ الاجتماع الإسلامي الأخير في الرياض"، مؤكداً أن "التصعيد العدواني في الأراضي الفلسطينية والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تشير إلى تحضير غير معلن بشأن القضية الفلسطينية".وفي ما يتعلق بدور الجماعات الإسلامية في الداخل الفلسطيني، أكد أستاذ العلاقات الدولية أن "هذه الجماعات لا يمكنها لعب دور حاسم إذا لم يكن هناك دعم من الخارج". ولفت إلى أن "ما جرى في سوريا ليس مشروعًا داخليًا بحتًا، بل له دعم إقليمي ودولي". وأضاف أن "الدافع وراء عملية جنين كان إبراز قدرة السلطة الفلسطينية على الصمود والتفاعل مع الأحداث".كما أشار إلى أن "اللقاء الذي جرى برعاية صينية بين مختلف الفصائل الفلسطينية، والذي تم فيه وضع ورقة عمل تحتوي على ثوابت تتعلق بملف "الاحتلال" والمستوطنات، جاء في سياق مختلف تمامًا عن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية". وأكد أن "المشهد الفلسطيني كما هو الآن غير قابل للاستمرار في المرحلة المقبلة".كما أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "السلطة الفلسطينية كانت غائبة تمامًا خلال الحرب على غزة، حيث لم تُظهر أي تحرك ملموس أو رد فعل مناسب إزاء الأحداث". وقال إن "السلطة الفلسطينية كانت "في قارة أخرى" ولم تقم بأي خطوة تُذكر خلال هذه الحرب".ولفت إلى أن "محمود عباس لا يحقق أي مكاسب للفلسطينيين في المرحلة الحالية". واعتبر أن "سلطة الحكم الذاتي التي تم تأسيسها بموجب اتفاقيات أوسلو قد أصبحت بمثابة وكيل للاحتلال الإسرائيلي، حيث قامت السلطة بملاحقة الفلسطينيين واعتقالهم في السجون الفلسطينية، وهو ما يعد بمثابة دعم غير مباشر للاحتلال الإسرائيلي".وأكد أن "العامل الوحيد الذي يمنع تنفيذ المشروع الإسرائيلي بشكل كامل هو صمود الفلسطينيين والمقاومة المستمرة"، مشيرا إلى أن "مصر والأردن هما العائق الأكبر أمام تحقيق المشروع الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث يشكلان بُعدًا جيوسياسيًا مهمًا قد يمنع تنفيذ هذه الأهداف الإسرائيلية". وأضاف أن "استمرار المقاومة في الداخل الفلسطيني هو عنصر آخر يساهم في تأخير تنفيذ المشروع الإسرائيلي".وخلص الباحث في الشؤون السياسية إلى أن "التحولات الكبيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية في الوقت الحالي تتطلب إعادة تقييم جذرية للمشهد الفلسطيني"، مؤكدًا أن "التحديات الراهنة تستدعي توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات الكبرى، مع ضرورة إعادة التفكير في دور السلطة الفلسطينية والفصائل الأخرى في سبيل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال".

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