https://sarabic.ae/20241216/تسعى-لاسترداد-حقوقها-كاملة-قوات-البجا-تحذر-الحكومة-السودانية-1095821264.html

"تسعى لاسترداد حقوقها كاملة"... قوات "البجا" تحذر الحكومة السودانية

"تسعى لاسترداد حقوقها كاملة"... قوات "البجا" تحذر الحكومة السودانية

سبوتنيك عربي

أصدرت هيئة قيادة قوات مؤتمر البجا تحذيرا شديد اللهجة للحكومة السودانية، حيث هددت باستعادة ما وصفته بـ"حقوقها الكاملة" إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها. 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T07:33+0000

2024-12-16T07:33+0000

2024-12-16T07:33+0000

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ونقل موقع "أخبار السودان" بيانا رسميا أصدره المكتب الإعلامي لهيئة قيادة قوات البجا، حيث أكدت فيه أنها "لن تتوانى عن اتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق أهدافها، مستندة إلى الوثيقة التاريخية لمطالب مؤتمر البجا الأول التي أُعدت في عام 1958، بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها في القاهرة عام 2004 وفي أسمرا عام 2006".وانتقدت البجا بشدة الحكومة السودانية، حيث وصفت دورها بأنه سلبي وغير متجاوب مع المطالب المشروعة لشعب البجا، وأشارت الهيئة إلى أن الحكومة لم تتخذ خطوات فعالة لمعالجة القضايا التي تهم المنطقة، مما يزيد من حالة الإحباط والغضب بين أبناء البجا.وأكدت "البجا" أنها "ستفرض إرادتها بالقوة إذا لزم الأمر"، وهو ما يعتبر تصعيد في الخطاب يعكس حالة من الاستياء المتزايد بين المكونات الاجتماعية والسياسية في السودان، ويشير إلى إمكانية تصاعد التوترات في المستقبل إذا لم يتم التعامل مع المطالب بشكل جاد وفعال.وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، مقتل العميد جمعة إدريس، القائد العسكري في "قوات الدعم السريع"، خلال قصف مدفعي استهدف تحركات قواته في المحور الجنوبي لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.وقال الجيش السوداني في بيان، يوم السبت الماضي، إن سلاح الطيران نفّذ غارات جوية، يوم الجمعة، أدت إلى تدمير 45 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري وطواقمها.ووفقاً للبيان، حشدت "قوات الدعم السريع" تعزيزات كبيرة من مختلف الولايات والمناطق بهدف شن هجوم واسع على مدينة الفاشر والسيطرة على مقر الفرقة السادسة. وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أسقطت 3 مسيّرات كانت تستهدف مواقع استراتيجية داخل المدينة.تُعد الفاشر محورا رئيسيا للمواجهات المحتدمة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، التي تسيطر على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور، هي: جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور.

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