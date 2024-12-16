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https://sarabic.ae/20241216/سعر-العملة-المشفرة-بيتكوين-يتجاوز-عتبة-الـ-106-آلاف-دولار-لأول-مرة-في-تاريخها-1095819193.html
سعر العملة المشفرة "بيتكوين" يتجاوز عتبة الـ 106 آلاف دولار لأول مرة في تاريخها
سعر العملة المشفرة "بيتكوين" يتجاوز عتبة الـ 106 آلاف دولار لأول مرة في تاريخها
سبوتنيك عربي
تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكوين"، فجر اليوم الاثنين، عتبة الـ 106 آلاف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وجاء ذلك وفق بيانات التداول. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T01:24+0000
2024-12-16T01:26+0000
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات التداول على أكبر منصة تبادل للعملة الرقمية "بينانس" ارتفع سعر البيتكوين خلال يوم ليصل 106648 دولارا.وفقاً لبوابة (كوين ماركت كاب) التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، ارتفع سعر البيتكون بنسبة 4.34 بالمئة ليصل 105.808 دولاراتيذكر أن المعطيات خلال يوم .هذا وتمثل حصة "البيتكوين" ما يقرب من 67.7 بالمئة من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.
https://sarabic.ae/20241205/سعر-العملة-المشفرة-بيتكوين-يتجاوز-مستويات-الـ-100-ألف-دولار-لأول-مرة-1095495003.html
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اقتصاد
اقتصاد

سعر العملة المشفرة "بيتكوين" يتجاوز عتبة الـ 106 آلاف دولار لأول مرة في تاريخها

01:24 GMT 16.12.2024 (تم التحديث: 01:26 GMT 16.12.2024)
© shutterstockعملة بيتكوين المشفرة
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© shutterstock
تابعنا عبر
تخطى سعر العملة المشفرة "بيتكوين"، فجر اليوم الاثنين، عتبة الـ 106 آلاف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وجاء ذلك وفق بيانات التداول.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات التداول على أكبر منصة تبادل للعملة الرقمية "بينانس" ارتفع سعر البيتكوين خلال يوم ليصل 106648 دولارا.
وفقاً لبوابة (كوين ماركت كاب) التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، ارتفع سعر البيتكون بنسبة 4.34 بالمئة ليصل 105.808 دولارات
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
سعر العملة المشفرة "بيتكوين" يتجاوز مستويات الـ 100 ألف دولار لأول مرة
5 ديسمبر, 04:20 GMT
يذكر أن المعطيات خلال يوم .
هذا وتمثل حصة "البيتكوين" ما يقرب من 67.7 بالمئة من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.
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