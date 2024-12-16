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نبيه بري: لبنان سيكون له رئيس في جلسة 9 يناير المقبل
نبيه بري: لبنان سيكون له رئيس في جلسة 9 يناير المقبل
سبوتنيك عربي
وصف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأجواء بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد بالإيجابية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T15:43+0000
2024-12-16T15:43+0000
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وقال بري، عقب استقبال رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسو تاكيس: "إن شاء الله في رئيس بجلسة 9 كانون الثاني/ يناير 2025".وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه "تم عرض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين خلال اللقاء".واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في وقت سابق، أن "التحدي الأساسي الآن يتمثل في إلزام، اللجنة المكلفة بمتابعة ملف وقف إطلاق النار، إسرائيل بوقف خروقاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية".وخلال لقاء مع السفراء العرب المعتمدين في إيطاليا، قال ميقاتي: "نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أمريكية - فرنسية ، ولكن لا نرى التزاما إسرائيليا بذلك"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وأضاف: "جيشنا بدأ بتوسيع انتشاره في الجنوب ومعنوياته عالية جدا، وهو يعمل على بسط سلطة الشرعية اللبنانية، ولكي لا يكون هناك سلاح خارج السلاح الشرعي. ونحن نعوّل على استمرار دعم الأشقاء والأصدقاء الجيش على الصعد كافة لتمكينه من القيام بدوره كاملا".وعن ملف رئاسة الجمهورية، قال: "صحيح أن حكومتنا تقوم بأقصى ما يمكن القيام به لإدارة شؤون الدولة وتتعاون مع كل المؤسسات الدولية، ولكن المطلوب أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية لكي يكتمل عقد المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن "الأنظار متجهة إلى جلسة التاسع من كانون الثاني/ يناير 2025، على أمل أن تفضي إلى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات المطلوبة".وقد كثفت إسرائيل حملتها العسكرية في جنوب لبنان، في أواخر سبتمبر/ أيلول، بعد عام تقريبًا من تبادل إطلاق النار عبر الحدود، والذي بدأته جماعة حزب الله دعماً لقطاع غزة.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومازال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.ومن المقرر أيضًا أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
https://sarabic.ae/20241211/كاتس-دمرنا-وألحقنا-ضررا-كبيرا-بأذرع-إيران-في-غزة-وسوريا-ولبنان--1095696277.html
https://sarabic.ae/20241211/ميقاتي-لبنان-ملتزم-بالقرار-الدولي-رقم-1701-مع-إسرائيل-1095694865.html
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لبنان, أخبار لبنان, اليونان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نبيه بري: لبنان سيكون له رئيس في جلسة 9 يناير المقبل

15:43 GMT 16.12.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
وصف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأجواء بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد بالإيجابية.
وقال بري، عقب استقبال رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسو تاكيس: "إن شاء الله في رئيس بجلسة 9 كانون الثاني/ يناير 2025".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه "تم عرض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين خلال اللقاء".
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
كاتس: دمرنا وألحقنا ضررا كبيرا بأذرع إيران في غزة وسوريا ولبنان
11 ديسمبر, 14:37 GMT
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في وقت سابق، أن "التحدي الأساسي الآن يتمثل في إلزام، اللجنة المكلفة بمتابعة ملف وقف إطلاق النار، إسرائيل بوقف خروقاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية".
وخلال لقاء مع السفراء العرب المعتمدين في إيطاليا، قال ميقاتي: "نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أمريكية - فرنسية ، ولكن لا نرى التزاما إسرائيليا بذلك"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأضاف: "جيشنا بدأ بتوسيع انتشاره في الجنوب ومعنوياته عالية جدا، وهو يعمل على بسط سلطة الشرعية اللبنانية، ولكي لا يكون هناك سلاح خارج السلاح الشرعي. ونحن نعوّل على استمرار دعم الأشقاء والأصدقاء الجيش على الصعد كافة لتمكينه من القيام بدوره كاملا".
وعن ملف رئاسة الجمهورية، قال: "صحيح أن حكومتنا تقوم بأقصى ما يمكن القيام به لإدارة شؤون الدولة وتتعاون مع كل المؤسسات الدولية، ولكن المطلوب أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية لكي يكتمل عقد المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن "الأنظار متجهة إلى جلسة التاسع من كانون الثاني/ يناير 2025، على أمل أن تفضي إلى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات المطلوبة".
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
ميقاتي: لبنان ملتزم بالقرار الدولي رقم 1701 مع إسرائيل
11 ديسمبر, 13:36 GMT
وقد كثفت إسرائيل حملتها العسكرية في جنوب لبنان، في أواخر سبتمبر/ أيلول، بعد عام تقريبًا من تبادل إطلاق النار عبر الحدود، والذي بدأته جماعة حزب الله دعماً لقطاع غزة.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومازال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
ومن المقرر أيضًا أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
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