https://sarabic.ae/20241217/أول-تعليق-لخامنئي-على-خسارة-حزب-الله-طريق-الإمداد-عبر-سوريا-1095865831.html
أول تعليق لخامنئي على خسارة "حزب الله" طريق الإمداد عبر سوريا
أول تعليق لخامنئي على خسارة "حزب الله" طريق الإمداد عبر سوريا
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفاؤهما مخطئون إذا اعتقدوا أن ما يحدث في سوريا سينهي المقاومة". 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T09:47+0000
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وقال خامنئي، في كلمة له، إن "إسرائيل تعد نفسها عبر سوريا لمحاصرة "حزب الله" اللبناني والقضاء عليه لكنها في النهاية هي التي ستزول"، مضيفا: "يستمر نهج حسن نصر الله، ويحيى السنوار، وستبقى المقاومة".وبشأن قطاع غزة، أكد المرشد الإيراني أن "غزة تتعرض لاعتداءات يومية وتقدم الشهداء ومع ذلك صامدة وتقاوم ولبنان يقاوم أيضا"، متابعا: "من سيتم القضاء عليه فعلياً هي إسرائيل".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد أقرّ السبت الماضي، بأن الحزب خسر طريق إمداداته عبر سوريا، وذلك في أول تصريح له منذ سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قبل نحو أسبوع.ونقلت قناة "الميادين" عن قاسم، كلمة ألقاها ولم يذكر فيها اسم الأسد صراحة، قائلا: "نعم خسر "حزب الله" في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري عبر سوريا، ويمكن أن يأتي النظام الجديد ويعود هذا الطريق بشكل طبيعي ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى".وحول التطورات في سوريا، قال قاسم: "لا يمكننا الحكم على هذه القوى الجديدة إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضع النظام في سوريا"، معربًا عن أمله في استمرار التعاون بين الشعبين اللبناني والسوري وحكومتي البلدين.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكد الأربعاء الماضي، أن "ما حدث في سوريا كان مدبراً في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".وقال خامنئي، في خطاب له: "أيضا حكومة مجاورة لسوريا تلعب دوراً واضحاً في هذا المجال ولعبت وما زالت تلعب - الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي والمتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والنظام الصهيوني، لدينا أدلة على ذلك وهذه الأدلة لا تترك مجالاً للشك".وأضاف المرشد الإيراني، خلال كلمته في حسينية الخميني في طهران: "أقول لكم إن المقاومة بحول الله ستغطي المنطقة كلها أكثر من أي وقت مضى".وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
https://sarabic.ae/20241217/إيران-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-وقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-دول-المنطقة-بما-فيها-سوريا-واليمن-1095859579.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, حركة حماس, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, حركة حماس, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أول تعليق لخامنئي على خسارة "حزب الله" طريق الإمداد عبر سوريا
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفاؤهما مخطئون إذا اعتقدوا أن ما يحدث في سوريا سينهي المقاومة".
وقال خامنئي، في كلمة له
، إن "إسرائيل تعد نفسها عبر سوريا لمحاصرة "حزب الله" اللبناني والقضاء عليه لكنها في النهاية هي التي ستزول"، مضيفا: "يستمر نهج حسن نصر الله، ويحيى السنوار، وستبقى المقاومة".
وبشأن قطاع غزة، أكد المرشد الإيراني أن "غزة تتعرض لاعتداءات يومية وتقدم الشهداء ومع ذلك صامدة وتقاوم ولبنان يقاوم أيضا"، متابعا: "من سيتم القضاء عليه فعلياً هي إسرائيل".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد أقرّ السبت الماضي، بأن الحزب خسر طريق إمداداته عبر سوريا
، وذلك في أول تصريح له منذ سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قبل نحو أسبوع.
ونقلت قناة
"الميادين" عن قاسم، كلمة ألقاها ولم يذكر فيها اسم الأسد صراحة، قائلا: "نعم خسر "حزب الله" في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري عبر سوريا، ويمكن أن يأتي النظام الجديد ويعود هذا الطريق بشكل طبيعي ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى".
وحول التطورات في سوريا، قال قاسم: "لا يمكننا الحكم على هذه القوى الجديدة إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضع النظام في سوريا"، معربًا عن أمله في استمرار التعاون بين الشعبين اللبناني والسوري وحكومتي البلدين.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أكد الأربعاء الماضي، أن "ما حدث في سوريا كان مدبراً
في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".
وقال خامنئي، في خطاب له: "أيضا حكومة مجاورة لسوريا تلعب دوراً واضحاً في هذا المجال ولعبت وما زالت تلعب - الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي والمتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والنظام الصهيوني، لدينا أدلة على ذلك وهذه الأدلة لا تترك مجالاً للشك".
وأضاف المرشد الإيراني، خلال كلمته في حسينية الخميني في طهران: "أقول لكم إن المقاومة بحول الله ستغطي المنطقة كلها أكثر من أي وقت مضى".
وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
يذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر التخلي عن منصبه ومغادرة البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة،
التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.