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بالحذاء... امرأة سورية تطرد المبعوث الأممي... فيديو
بالحذاء... امرأة سورية تطرد المبعوث الأممي... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر امرأة سورية تهاجم سيارة تابعة لبعثة الأمم المتحدة قرب سجن صيدنايا، أحد أسوأ السجون سمعة في سوريا. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T17:02+0000
2024-12-17T17:02+0000
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وفي الفيديو، ظهرت المرأة وهي تصرخ غاضبة قائلة: "بعد ماذا أتيتم؟ لا نريدكم بعد الآن"، قبل أن تلقي حذاءها على السيارة التي كان يستقلها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون.ووفقا لتقارير غربية، فإن المرأة فقدت أخا لها واثنين من أبناء عمومتها، الذين كانوا معتقلين سابقا في سجن صيدنايا، وتعبر عن غضبها مما وصفته بـ"إخفاق" الأمم المتحدة في إنقاذ آلاف المعتقلين السوريين داخل السجون.وقد أثار الفيديو موجة واسعة من التعاطف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر ناشطون عن دعمهم للمرأة وانتقدوا دور الأمم المتحدة الذي يعتبره البعض غير كافٍ لوقف الانتهاكات التي تعرض لها السوريون.ويزور بيدرسون سوريا للمرة الأولى منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.وكان المبعوث الأممي قد أعرب عن أمله في نهاية سريعة للعقوبات على سوريا، وشدد على أن التغيير السياسي في سوريا سيقوم به السوريون مع "مساعدة ودعم" من بقية العالم.ودعا بيدرسون إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.كما دعا المبعوث الأممي إلى "مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري" وإلى تجنب "أي انتقام".
https://sarabic.ae/20241214/المبعوث-الأممي-إلى-سوريا-يرد-على-ما-إذا-كان-سقوط-نظام-بشار-الأسد-وراءه-صفقة-إقليمية-أو-دولية-1095794449.html
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أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار

بالحذاء... امرأة سورية تطرد المبعوث الأممي... فيديو

17:02 GMT 17.12.2024
© AP Photo / Kathy Willensمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 30 أبريل 2019
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 30 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Kathy Willens
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انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر امرأة سورية تهاجم سيارة تابعة لبعثة الأمم المتحدة قرب سجن صيدنايا، أحد أسوأ السجون سمعة في سوريا.
وفي الفيديو، ظهرت المرأة وهي تصرخ غاضبة قائلة: "بعد ماذا أتيتم؟ لا نريدكم بعد الآن"، قبل أن تلقي حذاءها على السيارة التي كان يستقلها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون.
ووفقا لتقارير غربية، فإن المرأة فقدت أخا لها واثنين من أبناء عمومتها، الذين كانوا معتقلين سابقا في سجن صيدنايا، وتعبر عن غضبها مما وصفته بـ"إخفاق" الأمم المتحدة في إنقاذ آلاف المعتقلين السوريين داخل السجون.
وقد أثار الفيديو موجة واسعة من التعاطف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر ناشطون عن دعمهم للمرأة وانتقدوا دور الأمم المتحدة الذي يعتبره البعض غير كافٍ لوقف الانتهاكات التي تعرض لها السوريون.
ويزور بيدرسون سوريا للمرة الأولى منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 10 يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
المبعوث الأممي إلى سوريا يرد على ما إذا كان سقوط نظام بشار الأسد وراءه صفقة إقليمية أو دولية
14 ديسمبر, 19:47 GMT
وكان المبعوث الأممي قد أعرب عن أمله في نهاية سريعة للعقوبات على سوريا، وشدد على أن التغيير السياسي في سوريا سيقوم به السوريون مع "مساعدة ودعم" من بقية العالم.
ودعا بيدرسون إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.
كما دعا المبعوث الأممي إلى "مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري" وإلى تجنب "أي انتقام".
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:21 GMT
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