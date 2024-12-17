https://sarabic.ae/20241217/رئيس-الحكومة-السورية-المؤقتة-نعمل-على-إعادة-العلاقات-مع-دول-الجوار-والعالم-إلى-مكانها-الطبيعي-1095868007.html
رئيس الحكومة السورية المؤقتة: نعمل على إعادة العلاقات مع دول الجوار والعالم إلى مكانها الطبيعي
رئيس الحكومة السورية المؤقتة: نعمل على إعادة العلاقات مع دول الجوار والعالم إلى مكانها الطبيعي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، اليوم الثلاثاء، أن "أولوية الحكومة هي الحفاظ على الخدمات وبسط الأمن والاستقرار في البلاد". 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T10:48+0000
2024-12-17T10:48+0000
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وقال البشير، في تصريحات متلفزة، إن "الحكومة استلمت مؤسسات الدولة من خلال انتقال سلس من وزارات حكومة النظام السابق"، مضيفا أن "الهدف الأساسي كان عدم وقوع فوضى والحفاظ على الخدمات ونجحنا في ذلك".وأكد أن "الحكومة تواجه تحديات كبيرة من بينها الفساد الإداري والمالي والبنى التحتية المتهالكة والديون"، مشددا على ضرورة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة.وأضاف البشير أن "الشعب السوري يشعر بخذلان المجتمع الدولي وآن الأوان لنصرة هذا الشعب المظلوم"، متابعا: "على المجتمع الدولي محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا على مدار السنوات السابقة".ودعا البشير المهجرين إلى العودة إلى بلدهم وإعادة الاستثمار والمشاركة في بناء سوريا الجديدة، موضحًا أن "رسالة الحكومة للجميع أن سوريا تتجه إلى سوريا العدالة الموحدة التي تحرص على وحدة أراضيها".وختم البشير بالتأكيد على أن "وزارة الخارجية ستعمل على إعادة العلاقات مع دول الجوار ودول العالم إلى مكانها الطبيعي، ونسعى أن تكون سوريا موحدة والجميع شريك معنا في بناء سوريا المستقبل".وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
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https://sarabic.ae/20241217/وزير-الخارجية-الصيني-بكين-ستساعد-سوريا-في-الدفاع-عن-سيادتها-واستعادة-الاستقرار-1095854753.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس الحكومة السورية المؤقتة: نعمل على إعادة العلاقات مع دول الجوار والعالم إلى مكانها الطبيعي
أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، اليوم الثلاثاء، أن "أولوية الحكومة هي الحفاظ على الخدمات وبسط الأمن والاستقرار في البلاد".
وقال البشير، في تصريحات متلفزة، إن "الحكومة استلمت مؤسسات الدولة من خلال انتقال سلس من وزارات حكومة النظام السابق"، مضيفا أن "الهدف الأساسي كان عدم وقوع فوضى والحفاظ على الخدمات ونجحنا في ذلك".
وأكد أن "الحكومة تواجه تحديات كبيرة من بينها الفساد الإداري والمالي والبنى التحتية المتهالكة والديون"، مشددا على ضرورة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة.
وأضاف البشير أن "الشعب السوري يشعر بخذلان المجتمع الدولي وآن الأوان لنصرة هذا الشعب المظلوم"، متابعا: "على المجتمع الدولي محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا على مدار السنوات السابقة".
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة السورية أن "خزائن سوريا خاوية ورقم الاحتياطي المالي للبلاد قليل لا يذكر"، مضيفا: "نهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أموال الناس وممتلكاتهم وتوفير الحد الأدنى من الخدمات".
ودعا البشير المهجرين إلى العودة إلى بلدهم وإعادة الاستثمار والمشاركة في بناء سوريا الجديدة، موضحًا أن "رسالة الحكومة للجميع أن سوريا تتجه إلى سوريا العدالة الموحدة التي تحرص على وحدة أراضيها".
وختم البشير بالتأكيد على أن "وزارة الخارجية ستعمل على إعادة العلاقات مع دول الجوار ودول العالم إلى مكانها الطبيعي، ونسعى أن تكون سوريا موحدة والجميع شريك معنا في بناء سوريا المستقبل".
وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
يذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع،
قرر التخلي عن منصبه ومغادرة البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة،
التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.