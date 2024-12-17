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https://sarabic.ae/20241217/زلزال-بقوة-74-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-جزيرة-فانواتو-وتحذير-من-تسونامي-1095854031.html
زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة فانواتو وتحذير من تسونامي
زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة فانواتو وتحذير من تسونامي
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، بأن زلزالاً بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب بورت فيلا بجزيرة فانواتو في المحيط الهادئ، محذرة من... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T02:24+0000
2024-12-17T02:24+0000
العالم
زلزال
فانواتو
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الهيئة إن الزلزال، "وقع عند الساعة 1.47 بالتوقيت العالمي (4.47 بتوقيت موسكو) على بعد 30 كيلومترًا غرب العاصمة بورت فيلا التي يبلغ عدد سكانها 35.9 ألف نسمة".وأضافت، أنه "وقع على عمق 43 كيلومترا. وتم الإبلاغ في البداية عن قوة الزلزال عند 7.4، ولكن تم تخفيضها لاحقًا".
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العالم, زلزال, فانواتو
العالم, زلزال, فانواتو

زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة فانواتو وتحذير من تسونامي

02:24 GMT 17.12.2024
© AP Photo / Brad Scottدخان يتاعد من فوهة بركان بالقرب من جزر فانواتو
دخان يتاعد من فوهة بركان بالقرب من جزر فانواتو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Brad Scott
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، بأن زلزالاً بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب بورت فيلا بجزيرة فانواتو في المحيط الهادئ، محذرة من احتمالية حدوث موجات تسونامي.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الهيئة إن الزلزال، "وقع عند الساعة 1.47 بالتوقيت العالمي (4.47 بتوقيت موسكو) على بعد 30 كيلومترًا غرب العاصمة بورت فيلا التي يبلغ عدد سكانها 35.9 ألف نسمة".
وأضافت، أنه "وقع على عمق 43 كيلومترا. وتم الإبلاغ في البداية عن قوة الزلزال عند 7.4، ولكن تم تخفيضها لاحقًا".
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