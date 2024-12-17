https://sarabic.ae/20241217/غارات-أمريكية-على-مبنى-وزارة-الدفاع-التابع-لحكومة-أنصار-الله-في-صنعاء-1095853598.html
غارات أمريكية على مبنى وزارة الدفاع التابع لحكومة "أنصار الله" في صنعاء
غارات أمريكية على مبنى وزارة الدفاع التابع لحكومة "أنصار الله" في صنعاء
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في الحكومة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات أمريكية نفذت غارة جوية على مبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء،... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T00:05+0000
2024-12-17T00:05+0000
2024-12-17T00:05+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم العربي
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وقال المصدر، إن "الغارة الجوية استهدفت مقر وزارة الدفاع في وسط صنعاء". مضيفًا أنه تم رصد تحليق مكثف للمقاتلات في صنعاء.وفي ذات الصدد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم، تنفيذ غارة جوية ضد منشأة تابعة لـ"أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء.وقالت "سنتاكوم" في منشور على منصة "إكس"، "في 16 ديسمبر/ كانون الأول بتوقيت اليمن، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة جوية دقيقة ضد منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون المدعومون من إيران داخل مناطق سيطرتهم في صنعاء باليمن".وتابع البيان، "تعكس الضربة التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر بحماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف والشركاء الإقليميين".والخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أن قواته نفذت، خلال الأسبوع الماضي، عمليات بـ 19 صاروخاً باليستيًا ومجنحًا ومُسيرة، استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان في إسرائيل و5 سفن أمريكية في خليج عدن، منها مدمرتان.
https://sarabic.ae/20241216/أنصار-الله-تعلن-استهداف-منشأة-عسكرية-في-تل-أبيب-بصاروخ-فرط-صوتي--1095848570.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم العربي, طوفان الأقصى
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم العربي, طوفان الأقصى
غارات أمريكية على مبنى وزارة الدفاع التابع لحكومة "أنصار الله" في صنعاء
حصري
أفاد مصدر في الحكومة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات أمريكية نفذت غارة جوية على مبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء، وهي الحكومة التي أنشأتها حركة أنصار الله في شمال البلاد.
وقال المصدر، إن "الغارة الجوية استهدفت مقر وزارة الدفاع في وسط صنعاء". مضيفًا أنه تم رصد تحليق مكثف للمقاتلات في صنعاء.
وشُنت الغارة الجوية في اليوم التالي لتبني أنصار الله هجومًا بصاروخ (فلسطين-2) الأسرع من الصوت على منشأة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب.
وفي ذات الصدد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم، تنفيذ غارة جوية ضد منشأة تابعة لـ"أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت "سنتاكوم" في منشور على منصة "إكس"، "في 16 ديسمبر/ كانون الأول بتوقيت اليمن، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة جوية دقيقة ضد منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون المدعومون من إيران داخل مناطق سيطرتهم في صنعاء باليمن".
وأضاف البيان، أن "المنشأة كانت مركزًا لتنسيق عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".
وتابع البيان، "تعكس الضربة التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر بحماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف والشركاء الإقليميين".
والخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أن قواته نفذت، خلال الأسبوع الماضي، عمليات بـ 19 صاروخاً باليستيًا ومجنحًا ومُسيرة، استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان في إسرائيل و5 سفن أمريكية في خليج عدن، منها مدمرتان.