"أنصار الله" تعلن استهداف منشأة عسكرية في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:17 GMT
22 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
13:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
الحكومة السورية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
18:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241216/أنصار-الله-تعلن-استهداف-منشأة-عسكرية-في-تل-أبيب-بصاروخ-فرط-صوتي--1095848570.html
"أنصار الله" تعلن استهداف منشأة عسكرية في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي
"أنصار الله" تعلن استهداف منشأة عسكرية في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، أنها شنت هجوما على هدف عسكري في تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2". 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T18:11+0000
2024-12-16T18:11+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103614/74/1036147497_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_8ba0997e99f1fc182c0236fb1700de73.jpg
وذكر المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".وتابع البيان: "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في مواصلة تنفيذ عملياتها العسكرية وضرب كافة الأهداف التابعة ةللعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلةِ وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.متحدث القوات الجنوبية يكشف لـ"سبوتنيك" عن القدرات الحقيقية لتنظيم "القاعدة" في اليمنأنصار الله" تعلن عن مهاجمتها بالاشتراك مع "المقاومة العراقية" هدفا حيويا في إسرائيل
https://sarabic.ae/20241213/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-إسرائيل-1095760053.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103614/74/1036147497_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_18dbe63e9e2d805290271eda40672ed4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن استهداف منشأة عسكرية في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي

18:11 GMT 16.12.2024
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ فرط صوتي
صاروخ فرط صوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© وزارة الدفاع الروسية
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، أنها شنت هجوما على هدف عسكري في تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".
وذكر المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأشار البيان إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في إسرائيل
13 ديسمبر, 13:29 GMT
وتابع البيان: "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في مواصلة تنفيذ عملياتها العسكرية وضرب كافة الأهداف التابعة ةللعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلةِ وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
متحدث القوات الجنوبية يكشف لـ"سبوتنيك" عن القدرات الحقيقية لتنظيم "القاعدة" في اليمن
أنصار الله" تعلن عن مهاجمتها بالاشتراك مع "المقاومة العراقية" هدفا حيويا في إسرائيل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала