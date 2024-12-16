https://sarabic.ae/20241216/أنصار-الله-تعلن-استهداف-منشأة-عسكرية-في-تل-أبيب-بصاروخ-فرط-صوتي--1095848570.html
"أنصار الله" تعلن استهداف منشأة عسكرية في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي
"أنصار الله" تعلن استهداف منشأة عسكرية في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، أنها شنت هجوما على هدف عسكري في تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2". 16.12.2024, سبوتنيك عربي
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وذكر المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".وتابع البيان: "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في مواصلة تنفيذ عملياتها العسكرية وضرب كافة الأهداف التابعة ةللعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلةِ وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.متحدث القوات الجنوبية يكشف لـ"سبوتنيك" عن القدرات الحقيقية لتنظيم "القاعدة" في اليمنأنصار الله" تعلن عن مهاجمتها بالاشتراك مع "المقاومة العراقية" هدفا حيويا في إسرائيل
https://sarabic.ae/20241213/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-إسرائيل-1095760053.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن استهداف منشأة عسكرية في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، أنها شنت هجوما على هدف عسكري في تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".
وذكر المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".
وأشار البيان إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح.
وتابع البيان: "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في مواصلة تنفيذ عملياتها العسكرية وضرب كافة الأهداف التابعة ةللعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلةِ وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.