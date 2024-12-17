https://sarabic.ae/20241217/لماذا-كثفت-ليبيا-الدوريات-الأمنية-على-الحدود-مع-تونس-والجزائر-1095883955.html
لماذا كثفت ليبيا الدوريات الأمنية على الحدود مع تونس والجزائر
لماذا كثفت ليبيا الدوريات الأمنية على الحدود مع تونس والجزائر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، اليوم الثلاثاء، عن تكثيف دوريات القاطع الأمني الصحراوي في منطقة القريات خلال الفترة الأخيرة. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T13:59+0000
2024-12-17T13:59+0000
2024-12-17T13:59+0000
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وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم تنفيذ عمليات تمشيط مكثفة على طول المنطقة الممتدة من الحمادة الحمراء وصولا إلى المثلث الحدودي مع تونس والجزائر. وتعاني ليبيا منذ عام 2011، من انقسام رغم محاولات دولية ومحلية لتهيئة الظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب. وتشهد البلاد أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة، إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20241212/تدخل-حيز-التنفيذ-اتفاقية-بين-الجزائر-وتونس-وليبيا-لإدارة-المياه-الجوفية-1095722489.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تونس, الجزائر, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تونس, الجزائر, الأخبار
لماذا كثفت ليبيا الدوريات الأمنية على الحدود مع تونس والجزائر
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، اليوم الثلاثاء، عن تكثيف دوريات القاطع الأمني الصحراوي في منطقة القريات خلال الفترة الأخيرة.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم تنفيذ عمليات تمشيط مكثفة على طول المنطقة الممتدة من الحمادة الحمراء وصولا إلى المثلث الحدودي مع تونس والجزائر.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الأمن ومكافحة الأنشطة غير القانونية في المناطق الصحراوية، بهدف حماية الحدود وضمان الاستقرار في المنطقة.
وتعاني ليبيا
منذ عام 2011، من انقسام رغم محاولات دولية ومحلية لتهيئة الظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
وتشهد البلاد أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة، إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.