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مصرع قائد قوات الدفاع الإشعاعي في الجيش الروسي إثر انفجار بالعاصمة موسكو
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مرايا العلوم
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هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مساحة حرة
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29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
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من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
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الإنسان والثقافة
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لماذا يشارك المغرب في تدريبات عسكرية مع دول خليجية؟
لماذا يشارك المغرب في تدريبات عسكرية مع دول خليجية؟
سبوتنيك عربي
سلّطت وسائل إعلام مغربية الضوء على مشاركة المغرب في التدريبات العسكرية المشتركة مع الدول العربية في الخليج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يسهم في تعزيز التعاون... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T07:44+0000
2024-12-17T07:44+0000
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وشاركت قوات مغربية في التمرين الجوي متعدد الجنسيات "طويق 4″، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، على مدى أسبوعين، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي.ولفت الموقع إلى أن "التمرين الجوي المشترك ضم قوات خليجية أخرى من الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى قوات من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليونان".وانطلق التمرين بقاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية، في الـ2 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، واستمر على مدى أسبوعين، وكان هدف المغرب من المشاركة فيه هو تطوير القدرات الدفاعية للقوات المغربية.وبحسب الموقع، فإن المغرب يسعى إلى تعزيز مكانته الإقليمية والدولية في المجال العسكري، وفق استراتيجية متعددة الأبعاد تؤكد انخراط الرباط في المبادرات الدولية.وتضمنت تمرينات "طويق 4" تنفيذ عمليات مشتركة وعمليات إنزال جوي تكتيكي من ارتفاعات مختلفة لدعم العمليات الجوية القتالية، كما شملت تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ وبحث أبرز التقنيات في مجال القتال والتخطيط والإدارة للعمليات الجوية.
https://sarabic.ae/20210616/السعودية-اختتام-مناورات-الإسقاط-الجوي-طويق-2-فيديو-1049275601.html
https://sarabic.ae/20230515/الذكرى-الـ-67-لتأسيسه-معلومات-عن-الجيش-المغربي-في-2023-1077075188.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة

لماذا يشارك المغرب في تدريبات عسكرية مع دول خليجية؟

07:44 GMT 17.12.2024
© Getty Images / e-crowالجيش المغربي
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Getty Images / e-crow
تابعنا عبر
سلّطت وسائل إعلام مغربية الضوء على مشاركة المغرب في التدريبات العسكرية المشتركة مع الدول العربية في الخليج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يسهم في تعزيز التعاون العسكري والعلاقات الثنائية.
وشاركت قوات مغربية في التمرين الجوي متعدد الجنسيات "طويق 4″، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، على مدى أسبوعين، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي.
جنود من الجيش السعودي في مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2021
السعودية...اختتام مناورات الإنزال الجوي "طويق 2".. فيديو
16 يونيو 2021, 23:24 GMT
ولفت الموقع إلى أن "التمرين الجوي المشترك ضم قوات خليجية أخرى من الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى قوات من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليونان".
وانطلق التمرين بقاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية، في الـ2 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، واستمر على مدى أسبوعين، وكان هدف المغرب من المشاركة فيه هو تطوير القدرات الدفاعية للقوات المغربية.
الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
وسائط متعددة
الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023
15 مايو 2023, 17:39 GMT
وبحسب الموقع، فإن المغرب يسعى إلى تعزيز مكانته الإقليمية والدولية في المجال العسكري، وفق استراتيجية متعددة الأبعاد تؤكد انخراط الرباط في المبادرات الدولية.
وتضمنت تمرينات "طويق 4" تنفيذ عمليات مشتركة وعمليات إنزال جوي تكتيكي من ارتفاعات مختلفة لدعم العمليات الجوية القتالية، كما شملت تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ وبحث أبرز التقنيات في مجال القتال والتخطيط والإدارة للعمليات الجوية.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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