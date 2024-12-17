https://sarabic.ae/20241217/لماذا-يشارك-المغرب-في-تدريبات-عسكرية-مع-دول-خليجية؟-1095857513.html
لماذا يشارك المغرب في تدريبات عسكرية مع دول خليجية؟
لماذا يشارك المغرب في تدريبات عسكرية مع دول خليجية؟
سبوتنيك عربي
سلّطت وسائل إعلام مغربية الضوء على مشاركة المغرب في التدريبات العسكرية المشتركة مع الدول العربية في الخليج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يسهم في تعزيز التعاون... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T07:44+0000
2024-12-17T07:44+0000
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وشاركت قوات مغربية في التمرين الجوي متعدد الجنسيات "طويق 4″، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، على مدى أسبوعين، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي.ولفت الموقع إلى أن "التمرين الجوي المشترك ضم قوات خليجية أخرى من الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى قوات من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليونان".وانطلق التمرين بقاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية، في الـ2 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، واستمر على مدى أسبوعين، وكان هدف المغرب من المشاركة فيه هو تطوير القدرات الدفاعية للقوات المغربية.وبحسب الموقع، فإن المغرب يسعى إلى تعزيز مكانته الإقليمية والدولية في المجال العسكري، وفق استراتيجية متعددة الأبعاد تؤكد انخراط الرباط في المبادرات الدولية.وتضمنت تمرينات "طويق 4" تنفيذ عمليات مشتركة وعمليات إنزال جوي تكتيكي من ارتفاعات مختلفة لدعم العمليات الجوية القتالية، كما شملت تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ وبحث أبرز التقنيات في مجال القتال والتخطيط والإدارة للعمليات الجوية.
https://sarabic.ae/20210616/السعودية-اختتام-مناورات-الإسقاط-الجوي-طويق-2-فيديو-1049275601.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة
لماذا يشارك المغرب في تدريبات عسكرية مع دول خليجية؟
سلّطت وسائل إعلام مغربية الضوء على مشاركة المغرب في التدريبات العسكرية المشتركة مع الدول العربية في الخليج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يسهم في تعزيز التعاون العسكري والعلاقات الثنائية.
وشاركت قوات مغربية في التمرين الجوي
متعدد الجنسيات "طويق 4″، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، على مدى أسبوعين، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي.
ولفت الموقع إلى أن "التمرين الجوي المشترك ضم قوات خليجية أخرى من الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى قوات من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليونان".
وانطلق التمرين بقاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية، في الـ2 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، واستمر على مدى أسبوعين، وكان هدف المغرب من المشاركة فيه هو تطوير القدرات الدفاعية
للقوات المغربية.
وبحسب الموقع، فإن المغرب
يسعى إلى تعزيز مكانته الإقليمية والدولية في المجال العسكري، وفق استراتيجية متعددة الأبعاد تؤكد انخراط الرباط في المبادرات الدولية.
وتضمنت تمرينات "طويق 4" تنفيذ عمليات مشتركة وعمليات إنزال جوي تكتيكي من ارتفاعات مختلفة لدعم العمليات الجوية القتالية، كما شملت تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ وبحث أبرز التقنيات في مجال القتال والتخطيط والإدارة للعمليات الجوية.