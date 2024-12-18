https://sarabic.ae/20241218/أزمة-تقنية-تؤجل-عودة-رائدي-فضاء-إلى-الأرض-لمدة-9-أشهر-1095940344.html
أزمة تقنية تؤجل عودة رائدي فضاء إلى الأرض لمدة 9 أشهر
أزمة تقنية تؤجل عودة رائدي فضاء إلى الأرض لمدة 9 أشهر
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن رائدي الفضاء الأمريكيين بوتش ويلمور وسوني وليامز، اللذين كان من المفترض أن يعودا إلى الأرض بعد 8 أيام من وصولهما إلى... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T21:30+0000
2024-12-18T21:30+0000
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وحسبما أفادت "ناسا" في بيان، فإن تأخير عودتهما جاء نتيجة مشاكل تقنية ظهرت في نظام الدفع الخاص بالمركبة "ستارلاينر"، التي كانت تقوم بأول رحلة تجريبية مأهولة.وبعد سلسلة من الاختبارات، قررت "ناسا" في الصيف الماضي إعادة المركبة فارغة، وتأجيل عودة الرائدين ليعودا مع مهمة "كرو 9" التابعة لشركة "سبيس إكس".وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وصلت مهمة "كرو 9" إلى المحطة الدولية بمقعدين شاغرين استعدادا لإعادة الرائدين، إلا أن خطط العودة تعثرت مرة أخرى مع تأجيل إطلاق مهمة "كرو 10" من فبراير/شباط إلى نهاية مارس/آذار.السبب وراء هذا التأخير، بحسب ناسا، هو منح فرق العمل مزيدًا من الوقت لاستكمال تصنيع مركبة "دراغون" الفضائية الجديدة.هذا التأخير يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها وكالات الفضاء في تحقيق التوازن بين السلامة وسرعة التنفيذ، خصوصا في ظل الاعتماد المتزايد على الشراكات مع شركات خاصة مثل "بوينغ" و"سبيس إكس".
https://sarabic.ae/20241022/مركبة-ناسا-ترسل-مقطعا-فريدا-من-الفضاء-البعيد-فيديو-1094029315.html
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ناسا, منوعات, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, علوم, الأخبار
ناسا, منوعات, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, علوم, الأخبار
أزمة تقنية تؤجل عودة رائدي فضاء إلى الأرض لمدة 9 أشهر
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن رائدي الفضاء الأمريكيين بوتش ويلمور وسوني وليامز، اللذين كان من المفترض أن يعودا إلى الأرض بعد 8 أيام من وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية في يونيو/حزيران الماضي، سيستمران في الفضاء حتى نهاية مارس/آذار على أقرب تقدير.
وحسبما أفادت
"ناسا" في بيان، فإن تأخير عودتهما جاء نتيجة مشاكل تقنية ظهرت في نظام الدفع الخاص بالمركبة "ستارلاينر"، التي كانت تقوم بأول رحلة تجريبية مأهولة.
وبعد سلسلة من الاختبارات، قررت "ناسا" في الصيف الماضي إعادة المركبة فارغة، وتأجيل عودة الرائدين ليعودا مع مهمة "كرو 9" التابعة لشركة "سبيس إكس
".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وصلت مهمة "كرو 9" إلى المحطة الدولية بمقعدين شاغرين استعدادا لإعادة الرائدين، إلا أن خطط العودة تعثرت مرة أخرى مع تأجيل إطلاق مهمة "كرو 10" من فبراير/شباط إلى نهاية مارس/آذار.
السبب وراء هذا التأخير، بحسب ناسا
، هو منح فرق العمل مزيدًا من الوقت لاستكمال تصنيع مركبة "دراغون" الفضائية الجديدة.
وبهذا القرار، سيبقى رائدا الفضاء في المحطة لأكثر من 9 أشهر، وهو ما يتجاوز بكثير المدة الأصلية المقررة لإقامتهما. رغم ذلك، أكد الرائدان في تصريحات صحفية سابقة أنهما تأقلما مع الإقامة الطويلة في الفضاء ويواصلان أداء مهامهما بكفاءة.
هذا التأخير يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها وكالات الفضاء في تحقيق التوازن بين السلامة وسرعة التنفيذ، خصوصا في ظل الاعتماد المتزايد على الشراكات مع شركات خاصة مثل "بوينغ" و"سبيس إكس".