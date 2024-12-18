أزمة تقنية تؤجل عودة رائدي فضاء إلى الأرض لمدة 9 أشهر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241218/أزمة-تقنية-تؤجل-عودة-رائدي-فضاء-إلى-الأرض-لمدة-9-أشهر-1095940344.html
أزمة تقنية تؤجل عودة رائدي فضاء إلى الأرض لمدة 9 أشهر
أزمة تقنية تؤجل عودة رائدي فضاء إلى الأرض لمدة 9 أشهر
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن رائدي الفضاء الأمريكيين بوتش ويلمور وسوني وليامز، اللذين كان من المفترض أن يعودا إلى الأرض بعد 8 أيام من وصولهما إلى... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T21:30+0000
2024-12-18T21:30+0000
مجتمع
ناسا
منوعات
الفضاء
أخبار محطة الفضاء الدولية
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092689230_0:31:1928:1116_1920x0_80_0_0_b68d126ca4deb0ee434de35b2bc07938.jpg
وحسبما أفادت "ناسا" في بيان، فإن تأخير عودتهما جاء نتيجة مشاكل تقنية ظهرت في نظام الدفع الخاص بالمركبة "ستارلاينر"، التي كانت تقوم بأول رحلة تجريبية مأهولة.وبعد سلسلة من الاختبارات، قررت "ناسا" في الصيف الماضي إعادة المركبة فارغة، وتأجيل عودة الرائدين ليعودا مع مهمة "كرو 9" التابعة لشركة "سبيس إكس".وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وصلت مهمة "كرو 9" إلى المحطة الدولية بمقعدين شاغرين استعدادا لإعادة الرائدين، إلا أن خطط العودة تعثرت مرة أخرى مع تأجيل إطلاق مهمة "كرو 10" من فبراير/شباط إلى نهاية مارس/آذار.السبب وراء هذا التأخير، بحسب ناسا، هو منح فرق العمل مزيدًا من الوقت لاستكمال تصنيع مركبة "دراغون" الفضائية الجديدة.هذا التأخير يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها وكالات الفضاء في تحقيق التوازن بين السلامة وسرعة التنفيذ، خصوصا في ظل الاعتماد المتزايد على الشراكات مع شركات خاصة مثل "بوينغ" و"سبيس إكس".
https://sarabic.ae/20241022/مركبة-ناسا-ترسل-مقطعا-فريدا-من-الفضاء-البعيد-فيديو-1094029315.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092689230_217:0:1928:1283_1920x0_80_0_0_e9b466d5032b8c78246b422b5de8f220.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ناسا, منوعات, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, علوم, الأخبار
ناسا, منوعات, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, علوم, الأخبار

أزمة تقنية تؤجل عودة رائدي فضاء إلى الأرض لمدة 9 أشهر

21:30 GMT 18.12.2024
© Photo / Unsplash/ NASAرائد فضاء
رائد فضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Photo / Unsplash/ NASA
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن رائدي الفضاء الأمريكيين بوتش ويلمور وسوني وليامز، اللذين كان من المفترض أن يعودا إلى الأرض بعد 8 أيام من وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية في يونيو/حزيران الماضي، سيستمران في الفضاء حتى نهاية مارس/آذار على أقرب تقدير.
وحسبما أفادت "ناسا" في بيان، فإن تأخير عودتهما جاء نتيجة مشاكل تقنية ظهرت في نظام الدفع الخاص بالمركبة "ستارلاينر"، التي كانت تقوم بأول رحلة تجريبية مأهولة.
وبعد سلسلة من الاختبارات، قررت "ناسا" في الصيف الماضي إعادة المركبة فارغة، وتأجيل عودة الرائدين ليعودا مع مهمة "كرو 9" التابعة لشركة "سبيس إكس".
تكون المجرات في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
مجتمع
مركبة "ناسا" ترسل مقطعا فريدا من الفضاء البعيد... فيديو
22 أكتوبر, 10:00 GMT
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وصلت مهمة "كرو 9" إلى المحطة الدولية بمقعدين شاغرين استعدادا لإعادة الرائدين، إلا أن خطط العودة تعثرت مرة أخرى مع تأجيل إطلاق مهمة "كرو 10" من فبراير/شباط إلى نهاية مارس/آذار.
السبب وراء هذا التأخير، بحسب ناسا، هو منح فرق العمل مزيدًا من الوقت لاستكمال تصنيع مركبة "دراغون" الفضائية الجديدة.
وبهذا القرار، سيبقى رائدا الفضاء في المحطة لأكثر من 9 أشهر، وهو ما يتجاوز بكثير المدة الأصلية المقررة لإقامتهما. رغم ذلك، أكد الرائدان في تصريحات صحفية سابقة أنهما تأقلما مع الإقامة الطويلة في الفضاء ويواصلان أداء مهامهما بكفاءة.
هذا التأخير يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها وكالات الفضاء في تحقيق التوازن بين السلامة وسرعة التنفيذ، خصوصا في ظل الاعتماد المتزايد على الشراكات مع شركات خاصة مثل "بوينغ" و"سبيس إكس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала