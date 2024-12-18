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https://sarabic.ae/20241218/أزمة-ثقة-في-إسرائيل-دراسة-تكشف-انخفاض-تاريخي-في-الثقة-بالكنيست-والحكومة-1095931613.html
أزمة ثقة في إسرائيل... دراسة تكشف انخفاض تاريخي في الثقة بالكنيست والحكومة
أزمة ثقة في إسرائيل... دراسة تكشف انخفاض تاريخي في الثقة بالكنيست والحكومة
سبوتنيك عربي
أظهر "مؤشر الديمقراطية السنوي" الذي أصدره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية نتائج مقلقة بشأن الوضع الديمقراطي في إسرائيل. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T18:07+0000
2024-12-18T18:07+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أشار التقرير إلى أن 48.5% من الإسرائيليين يعتبرون أن الوضع العام للبلاد "سيء" أو "سيء للغاية"، بينما اعتبر 58% من المواطنين أن الديمقراطية مهددة، وهو رقم قريب من أعلى مستوياته المسجلة في 2022 (59%). وعلى الرغم من هذه المخاوف، أظهر التقرير أن 66% من الإسرائيليين لا يزالون يعتقدون أن إسرائيل مكان جيد للعيش، وإن كانت هذه النسبة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات. البيانات كشفت أيضاً أن الثقة في الحكومة والكنيست شهدت تراجعاً حاداً في أعقاب هجوم حماس في أكتوبر/تشرين ألأول 2023، حيث هبطت الثقة في الكنيست إلى 13% وفي الحكومة إلى 19%، ولكنها شهدت تحسناً طفيفاً في الأشهر الأخيرة لتصل إلى 16% و25% على التوالي في أكتوبر الماضي. وفيما يخص المؤسسة القضائية، أظهرت الدراسة أن الثقة في المحكمة العليا انخفضت إلى 39%، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق. وأظهرت الدراسة أيضاً أن الجيش الإسرائيلي يظل المؤسسة الأكثر ثقة في البلاد بنسبة 77%، رغم تراجع هذه النسبة إلى 69% في مايو/أيار 2024 قبل أن تعود للارتفاع بعد تحقيق نجاحات عسكرية مؤخرا.في المقابل، ارتفعت ثقة الإسرائيليين في الشرطة، حيث وصلت إلى 37% في عام 2024، بعد أن كانت 32% في منتصف عام 2023.من جانبه، حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من أن زعزعة هذه الثقة تمثل تهديدا للأمة، معتبراً أن الأعداء يسعون لإشعال الصراعات الداخلية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
https://sarabic.ae/20241218/كذاب-معاد-للسامية-إسرائيل-تنتقد-ادعاء-الرئيس-الأيرلندي-بأنها-تريد-الاستيطان-في-مصر-1095930100.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أزمة ثقة في إسرائيل... دراسة تكشف انخفاض تاريخي في الثقة بالكنيست والحكومة

18:07 GMT 18.12.2024
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© flickr.com / Izhar Laufer
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أظهر "مؤشر الديمقراطية السنوي" الذي أصدره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية نتائج مقلقة بشأن الوضع الديمقراطي في إسرائيل.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أشار التقرير إلى أن 48.5% من الإسرائيليين يعتبرون أن الوضع العام للبلاد "سيء" أو "سيء للغاية"، بينما اعتبر 58% من المواطنين أن الديمقراطية مهددة، وهو رقم قريب من أعلى مستوياته المسجلة في 2022 (59%).
وعلى الرغم من هذه المخاوف، أظهر التقرير أن 66% من الإسرائيليين لا يزالون يعتقدون أن إسرائيل مكان جيد للعيش، وإن كانت هذه النسبة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات.
البيانات كشفت أيضاً أن الثقة في الحكومة والكنيست شهدت تراجعاً حاداً في أعقاب هجوم حماس في أكتوبر/تشرين ألأول 2023، حيث هبطت الثقة في الكنيست إلى 13% وفي الحكومة إلى 19%، ولكنها شهدت تحسناً طفيفاً في الأشهر الأخيرة لتصل إلى 16% و25% على التوالي في أكتوبر الماضي.
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وفيما يخص المؤسسة القضائية، أظهرت الدراسة أن الثقة في المحكمة العليا انخفضت إلى 39%، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن الجيش الإسرائيلي يظل المؤسسة الأكثر ثقة في البلاد بنسبة 77%، رغم تراجع هذه النسبة إلى 69% في مايو/أيار 2024 قبل أن تعود للارتفاع بعد تحقيق نجاحات عسكرية مؤخرا.
في المقابل، ارتفعت ثقة الإسرائيليين في الشرطة، حيث وصلت إلى 37% في عام 2024، بعد أن كانت 32% في منتصف عام 2023.
من جانبه، حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من أن زعزعة هذه الثقة تمثل تهديدا للأمة، معتبراً أن الأعداء يسعون لإشعال الصراعات الداخلية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
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