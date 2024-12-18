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https://sarabic.ae/20241218/كذاب-معاد-للسامية-إسرائيل-تنتقد-ادعاء-الرئيس-الأيرلندي-بأنها-تريد-الاستيطان-في-مصر-1095930100.html
"كذاب معاد للسامية".. إسرائيل تنتقد ادعاء الرئيس الأيرلندي بأنها تريد الاستيطان في مصر
"كذاب معاد للسامية".. إسرائيل تنتقد ادعاء الرئيس الأيرلندي بأنها تريد الاستيطان في مصر
سبوتنيك عربي
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، لقوله إن إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية والسورية وتريد الاستيطان في مصر. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T16:58+0000
2024-12-18T16:58+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، أن جدعون ساعر هاجم الرئيس الإيرلندي واصفا إياه بأنه "كذاب معاد للسامية"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان تل أبيب إغلاق سفارتها في دبلن، مشيرا إلى سياسة أيرلندا "المعادية لإسرائيل".وأوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي، أن "هيغينز قد اتهم إسرائيل بانتهاك سيادة لبنان وسوريا واتهم، دون دليل، اسرائيل بالسعي إلى إقامة مستوطنات في مصر"، مضيفا أن ساعر دافع عن قراره الذي اتخذه بإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا.وقال جدعون ساعر إن "دبلن شجعت معاداة السامية في عهد رئيس وزراء اتهمه بكراهية اليهود".ومن جانبه، قال هيغينز إنه يرى "من الخطير وصم شعب ما لأنه في الواقع لا يتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ينتهك العديد من أجزاء القانون الدولي، والذي خرق سيادة ثلاثة دول من جيرانه، فيما يخص لبنان وسوريا، ويرغب في الواقع في الاستيطان في مصر".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد أصدر الأحد الماضي قرارا بإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، بالإضافة إلى افتتاح سفارة إسرائيلية جديدة في مولدوفا، بحلول عام 2025.ووصف ساعر سياسات إيرلندا بأنها "معادية للسامية وتستند إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وشيطنتها"، مشيرا إلى أن "قرار إغلاق السفارة جاء استجابة لهذه المواقف، وأن إسرائيل ستعيد توجيه مواردها لتعزيز العلاقات مع الدول التي تسعى لتوسيع تعاونها مع إسرائيل".من ناحيته، قال رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، إن قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في أيرلندا، بسبب ما تقول إنها سياسات معادية لإسرائيل "مؤسف للغاية".وقال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، عن غلق سفارة إسرائيل في بلاده: "لقد تم إبلاغي اليوم بقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق سفارتها في دبلن، إنني أؤمن إيمانا راسخا بأهمية الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية، وأشعر بالأسف لاتخاذ هذا القرار".
https://sarabic.ae/20240528/أيرلندا-تعلن-الاعتراف-بدولة-فلسطين-وتعيين-سفير-لديها---1089278881.html
https://sarabic.ae/20241215/تل-أبيب-تغلق-سفارتها-في-دبلن-بسبب-سياسات-الحكومة-الإيرلندية-المتشددة-المعادية-لإسرائيل-1095812021.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو

"كذاب معاد للسامية".. إسرائيل تنتقد ادعاء الرئيس الأيرلندي بأنها تريد الاستيطان في مصر

16:58 GMT 18.12.2024
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم أيرلندا
علم أيرلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
تابعنا عبر
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، لقوله إن إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية والسورية وتريد الاستيطان في مصر.
وذكر الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، أن جدعون ساعر هاجم الرئيس الإيرلندي واصفا إياه بأنه "كذاب معاد للسامية"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان تل أبيب إغلاق سفارتها في دبلن، مشيرا إلى سياسة أيرلندا "المعادية لإسرائيل".
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
أيرلندا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين وتعيين سفير لديها
28 مايو, 11:41 GMT
وأوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي، أن "هيغينز قد اتهم إسرائيل بانتهاك سيادة لبنان وسوريا واتهم، دون دليل، اسرائيل بالسعي إلى إقامة مستوطنات في مصر"، مضيفا أن ساعر دافع عن قراره الذي اتخذه بإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا.
وقال جدعون ساعر إن "دبلن شجعت معاداة السامية في عهد رئيس وزراء اتهمه بكراهية اليهود".
ومن جانبه، قال هيغينز إنه يرى "من الخطير وصم شعب ما لأنه في الواقع لا يتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ينتهك العديد من أجزاء القانون الدولي، والذي خرق سيادة ثلاثة دول من جيرانه، فيما يخص لبنان وسوريا، ويرغب في الواقع في الاستيطان في مصر".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد أصدر الأحد الماضي قرارا بإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، بالإضافة إلى افتتاح سفارة إسرائيلية جديدة في مولدوفا، بحلول عام 2025.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
تل أبيب تغلق سفارتها في دبلن بسبب سياسات الحكومة الإيرلندية "المتشددة المعادية لإسرائيل"
15 ديسمبر, 15:49 GMT
ووصف ساعر سياسات إيرلندا بأنها "معادية للسامية وتستند إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وشيطنتها"، مشيرا إلى أن "قرار إغلاق السفارة جاء استجابة لهذه المواقف، وأن إسرائيل ستعيد توجيه مواردها لتعزيز العلاقات مع الدول التي تسعى لتوسيع تعاونها مع إسرائيل".
من ناحيته، قال رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، إن قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في أيرلندا، بسبب ما تقول إنها سياسات معادية لإسرائيل "مؤسف للغاية".
وقال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، عن غلق سفارة إسرائيل في بلاده: "لقد تم إبلاغي اليوم بقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق سفارتها في دبلن، إنني أؤمن إيمانا راسخا بأهمية الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية، وأشعر بالأسف لاتخاذ هذا القرار".
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