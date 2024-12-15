https://sarabic.ae/20241215/تل-أبيب-تغلق-سفارتها-في-دبلن-بسبب-سياسات-الحكومة-الإيرلندية-المتشددة-المعادية-لإسرائيل-1095812021.html

تل أبيب تغلق سفارتها في دبلن بسبب سياسات الحكومة الإيرلندية "المتشددة المعادية لإسرائيل"

تل أبيب تغلق سفارتها في دبلن بسبب سياسات الحكومة الإيرلندية "المتشددة المعادية لإسرائيل"

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها في طريقها لإغلاق سفارتها في دبلن، بسبب ما وصفته بـ"سياسات الحكومة الإيرلندية المتشددة المعادية لإسرائيل". 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T15:49+0000

2024-12-15T15:49+0000

2024-12-15T15:49+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، أمر بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، بسبب ما وصفه بـ"السياسات المتشددة لحكومة إيرلندا".وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها: "اتخذ قرار إغلاق سفارة إسرائيل في دبلن، بسبب السياسات المتشددة المعادية لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الإيرلندية".ووصف جدعون ساعر هذه السياسات بأنها "تجاوزت الخطوط الحمراء"، في وقت رفض رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس، هذا القرار، موضحًا أن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن هو قرار "مؤسف للغاية".وأكد سايمن هاريس أن "إيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".ويشار إلى أن إيرلندا قد أعلنت أخيرا عن انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا القضائية في محكمة العدل الدولية، بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.ويذكر أن رئيس الوزراء الإيرلندي، قد صرح في 23 من الشهر الماضي، بأن الشرطة الإيرلندية ستنفذ قرار المحكمة الدولية، مؤكدًا أنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وصل إلى إيرلندا.يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.

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