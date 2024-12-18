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https://sarabic.ae/20241218/أولمبياد-اللغة-الروسية-ينطلق-في-القاهرة-بمشاركة-واسعة-من-الجامعات-المصرية-1095935167.html
أولمبياد اللغة الروسية ينطلق في القاهرة بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية
أولمبياد اللغة الروسية ينطلق في القاهرة بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية
سبوتنيك عربي
انطلقت فعاليات أولمبياد اللغة الروسية بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة في دورته السنوية الجديدة بمشاركة 155 طالبا يمثلون اقسام اللغة الروسية بالجامعات المصرية... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T19:52+0000
2024-12-18T19:52+0000
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وصرح دينيس برونيكوف مدير دورات اللغة الروسية بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة ورئيس اللجنة المنظمة، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن الفرصة متاحة للطلاب للمشاركة في المسابقات المختلفة وهي مسابقة بوشكين تراث لا يتكرر، مسابقة التراث الأدبي للشاعر ليرمانتوف، ومسابقة دور الأسرة في المجتمع المعاصر، ومسابقة روسيا اللغة والتقاليد ، ومسابقة جغرافية وطبيعة روسيا، ويستمر الأولمبياد حتى 22 ديسمبر/كانون أول الجاري.وأكد برونيكوف أن لجنة التحكيم تضم أساتذة اللغة الروسية من الروس والمصريين قد بدأت أعمالها فى مشاهدة عروض الطلبة والإشراف على الامتحانات التحريرية والشفوية.من جانبه صرح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، عن ترحيبه بهذا الكم الكبير من المتسابقين وأيضا زيادة عدد الجامعات المصرية المشاركة مما يعكس الاهتمام الكبير من الجانب المصري سواء على مستوى المؤسسات التعليمية أو الطلاب بأولمبياد اللغة الروسية، والذي يتيح لنا فرصة التعرف على المواهب الشابة في الدراسة وتميزهم في تقديم الأدب والثقافة الروسية.كان مدير النشاط الثقافي في المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، الدكتور شريف جاد، قد قال، إن الشراكة المصرية الروسية تقوم على التعاون والندية والاستفادة والاحترام المتبادل. وجاء ذلك في تصريحات له لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأوضح الدكتور شريف جاد، أن تنظيم المنتدى للمرة الثانية في القاهرة يعكس الثقة الكبيرة تجاه مصر في تنظيم مثل هذه الملتقيات الدولية، وأن المنتدى يناقش فرص التعاون في مجالي الصحة والتعليم، كما يفتح الباب أمام المبادرات والأفكار لتطوير التعاون بين روسيا والدول الأفريقية.وأشار إلى الثقة الكبيرة في الشارع العربي والأفريقي تجاه روسيا، وهو ما تجلى في أزمة كورونا، خاصة أن الكثير من الشكوك كانت تتعلق بعلاقة الغرب بالفيروس.ولفت إلى أن مصر تحصل على 320 منحة للدراسة في العام من روسيا، يتم خلالها تأهيل الدارسين لتكوين خبرات ودراسة تتعلق بسوق العمل.وشدد على أن روسيا تقيم المشروعات الكبرى في مصر على أساس الشراكة والندية دون تدخل في الشؤون الداخلية، كما يحاول الغرب التحكم.كما أفاد بأن "روسيا أنشأت نحو 87 مشروعا في مصر، من أهم المشروعات، وقامت بتأهيل وتدريب الكوادر للعمل فيها بشكل كامل، كما هو الحال في السد العالي، حيث لا يوجد به خبير روسي واحد، في حين أن الغرب يتدخل أو يحاول فرض السيطرة ولا يترك الإدارة بنسبة كاملة للدول".
https://sarabic.ae/20241204/المركز-الثقافي-الروسي-في-القاهرة-الشراكة-المصرية-الروسية-تقوم-على-التعاون-والاحترام-المتبادل-1095476306.html
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تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا, المركز الثقافي الروسي, المركز الثقافي الروسي في القاهرة, القاهرة, اللغة الروسية, مصر, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا, المركز الثقافي الروسي, المركز الثقافي الروسي في القاهرة, القاهرة, اللغة الروسية, مصر, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي

أولمبياد اللغة الروسية ينطلق في القاهرة بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية

19:52 GMT 18.12.2024
© Photo / Russian Cultural Centerأولمبياد اللغة الروسية بالقاهرة بمشاركة عدد من الجامعات المصرية
أولمبياد اللغة الروسية بالقاهرة بمشاركة عدد من الجامعات المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Photo / Russian Cultural Center
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انطلقت فعاليات أولمبياد اللغة الروسية بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة في دورته السنوية الجديدة بمشاركة 155 طالبا يمثلون اقسام اللغة الروسية بالجامعات المصرية وهي القاهرة، وعين شمس، وقناة السويس، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بالجامعة المصرية الروسية، وأكاديمية السادات، والمركز الثقافي الروسي.
وصرح دينيس برونيكوف مدير دورات اللغة الروسية بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة ورئيس اللجنة المنظمة، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن الفرصة متاحة للطلاب للمشاركة في المسابقات المختلفة وهي مسابقة بوشكين تراث لا يتكرر، مسابقة التراث الأدبي للشاعر ليرمانتوف، ومسابقة دور الأسرة في المجتمع المعاصر، ومسابقة روسيا اللغة والتقاليد ، ومسابقة جغرافية وطبيعة روسيا، ويستمر الأولمبياد حتى 22 ديسمبر/كانون أول الجاري.
وأكد برونيكوف أن لجنة التحكيم تضم أساتذة اللغة الروسية من الروس والمصريين قد بدأت أعمالها فى مشاهدة عروض الطلبة والإشراف على الامتحانات التحريرية والشفوية.
من جانبه صرح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، عن ترحيبه بهذا الكم الكبير من المتسابقين وأيضا زيادة عدد الجامعات المصرية المشاركة مما يعكس الاهتمام الكبير من الجانب المصري سواء على مستوى المؤسسات التعليمية أو الطلاب بأولمبياد اللغة الروسية، والذي يتيح لنا فرصة التعرف على المواهب الشابة في الدراسة وتميزهم في تقديم الأدب والثقافة الروسية.
الدكتور شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
المركز الثقافي الروسي في القاهرة: الشراكة المصرية الروسية تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
4 ديسمبر, 12:39 GMT
كان مدير النشاط الثقافي في المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، الدكتور شريف جاد، قد قال، إن الشراكة المصرية الروسية تقوم على التعاون والندية والاستفادة والاحترام المتبادل.
وجاء ذلك في تصريحات له لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح الدكتور شريف جاد، أن تنظيم المنتدى للمرة الثانية في القاهرة يعكس الثقة الكبيرة تجاه مصر في تنظيم مثل هذه الملتقيات الدولية، وأن المنتدى يناقش فرص التعاون في مجالي الصحة والتعليم، كما يفتح الباب أمام المبادرات والأفكار لتطوير التعاون بين روسيا والدول الأفريقية.
وأشار إلى الثقة الكبيرة في الشارع العربي والأفريقي تجاه روسيا، وهو ما تجلى في أزمة كورونا، خاصة أن الكثير من الشكوك كانت تتعلق بعلاقة الغرب بالفيروس.
ولفت إلى أن مصر تحصل على 320 منحة للدراسة في العام من روسيا، يتم خلالها تأهيل الدارسين لتكوين خبرات ودراسة تتعلق بسوق العمل.
وشدد على أن روسيا تقيم المشروعات الكبرى في مصر على أساس الشراكة والندية دون تدخل في الشؤون الداخلية، كما يحاول الغرب التحكم.
كما أفاد بأن "روسيا أنشأت نحو 87 مشروعا في مصر، من أهم المشروعات، وقامت بتأهيل وتدريب الكوادر للعمل فيها بشكل كامل، كما هو الحال في السد العالي، حيث لا يوجد به خبير روسي واحد، في حين أن الغرب يتدخل أو يحاول فرض السيطرة ولا يترك الإدارة بنسبة كاملة للدول".
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