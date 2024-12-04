https://sarabic.ae/20241204/المركز-الثقافي-الروسي-في-القاهرة-الشراكة-المصرية-الروسية-تقوم-على-التعاون-والاحترام-المتبادل-1095476306.html

المركز الثقافي الروسي في القاهرة: الشراكة المصرية الروسية تقوم على التعاون والاحترام المتبادل

المركز الثقافي الروسي في القاهرة: الشراكة المصرية الروسية تقوم على التعاون والاحترام المتبادل

سبوتنيك عربي

قال الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الثقافي في المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، إن الشراكة المصرية الروسية تقوم على التعاون والندية والاستفادة والاحترام المتبادل. 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T12:39+0000

2024-12-04T12:39+0000

2024-12-04T12:39+0000

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وجاء ذلك في تصريحات له لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأوضح الدكتور شريف جاد، أن تنظيم المنتدى للمرة الثانية في القاهرة يعكس الثقة الكبيرة تجاه مصر في تنظيم مثل هذه الملتقيات الدولية، وأن المنتدى يناقش فرص التعاون في مجالي الصحة والتعليم، كما يفتح الباب أمام المبادرات والأفكار لتطوير التعاون بين روسيا والدول الأفريقية.وأشار إلى الثقة الكبيرة في الشارع العربي والأفريقي تجاه روسيا، وهو ما تجلى في أزمة كورونا، خاصة أن الكثير من الشكوك كانت تتعلق بعلاقة الغرب بالفيروس.وشدد على أن روسيا تقيم المشروعات الكبرى في مصر على أساس الشراكة والندية دون تدخل في الشؤون الداخلية، كما يحاول الغرب التحكم.كما أفاد بأن "روسيا أنشأت نحو 87 مشروعا في مصر، من أهم المشروعات، وقامت بتأهيل وتدريب الكوادر للعمل فيها بشكل كامل، كما هو الحال في السد العالي، حيث لا يوجد به خبير روسي واحد، في حين أن الغرب يتدخل أو يحاول فرض السيطرة ولا يترك الإدارة بنسبة كاملة للدول".يشارك في المنتدى قادة ومسؤولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسؤولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما يناقش المشاركون سبل التعاون في مجال التعليم والصحة، والبحث العلمي المشترك، وتطوير الشراكة الصناعية والتعليمية، ودور جمعيات الخريجين في تطوير التعاون مع روسيا في مجال التعليم والصحة لأغراض التنمية الاقتصادية.

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