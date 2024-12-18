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إعلام إسرائيلي: "حماس" جندت آلاف المقاتلين الجدد في الأشهر الماضية
إعلام إسرائيلي: "حماس" جندت آلاف المقاتلين الجدد في الأشهر الماضية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تدرب المقاتلين الجدد على أنماط قتال الجيش الإسرائيلي تتضمن إنشاء الخطوط الدفاعية ضد قواته. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T10:54+0000
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وبحسب ما نقله موقع "والا" الإسرائيلي، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن "حماس" تمكنت من تجنيد آلاف المقاتلين الجدد خلال الأشهر الماضية.ويقول الموقع إن هناك قادة جدد لم تتمكن إسرائيل من الوصول إليهم هم الذين يتولون تدريب المقاتلين الذين تم تجنيدهم مؤخرا.وبحسب المصادر، فإن قيادات بـ"حماس" يقاتلون بصورة غير تقليدية ضد الجيش الإسرائيلي، وأنهم تمكنوا من التكيف مع ظروف القتال في بعض المناطق من قطاع غزة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل أكثر من 45 ألف شخص وإصابة نحو 107 آلاف آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20241217/حماس-تعلن-مقتل-وإصابة-11-جنديا-إسرائيليا-خلال-المعارك-الدائرة-في-غزة-1095895860.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

إعلام إسرائيلي: "حماس" جندت آلاف المقاتلين الجدد في الأشهر الماضية

10:54 GMT 18.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributorقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تدرب المقاتلين الجدد على أنماط قتال الجيش الإسرائيلي تتضمن إنشاء الخطوط الدفاعية ضد قواته.
وبحسب ما نقله موقع "والا" الإسرائيلي، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن "حماس" تمكنت من تجنيد آلاف المقاتلين الجدد خلال الأشهر الماضية.
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
"حماس" تعلن مقتل وإصابة 11 جنديا إسرائيليا خلال المعارك الدائرة في غزة
أمس, 17:16 GMT
ويقول الموقع إن هناك قادة جدد لم تتمكن إسرائيل من الوصول إليهم هم الذين يتولون تدريب المقاتلين الذين تم تجنيدهم مؤخرا.
وبحسب المصادر، فإن قيادات بـ"حماس" يقاتلون بصورة غير تقليدية ضد الجيش الإسرائيلي، وأنهم تمكنوا من التكيف مع ظروف القتال في بعض المناطق من قطاع غزة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل أكثر من 45 ألف شخص وإصابة نحو 107 آلاف آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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