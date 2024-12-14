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حماس بذكرى انطلاقتها: منفتحون على أية مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وصفقة جادة
حماس بذكرى انطلاقتها: منفتحون على أية مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وصفقة جادة
سبوتنيك عربي
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، بأن الحركة مستعدة مبادرات جادة وحقيقية، لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T11:51+0000
2024-12-14T11:51+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت الحركة في بيان في الذكرى الـ 37 لانطلاقتها: "سنبقى على عهد الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات وصمود شعبنا، وسنواصل كل الجهود حتى وقف العدوان وتحقيق تطلعات شعبنا في الحريّة وتقرير المصير".وأشادت الحركة "بالصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غزَة، رجالاً ونساء، شيوخاً وشباباً وأطفالاً، الذين واجهوا حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتعطيش والانتهاكات المروّعة، بالصبر والمصابرة والرّباط والتضحية، والتلاحم والتعاضد والتكافل، والإصرار على التمسّك بالأرض والثوابت والمقدسات".وأضافت: "شعبنا له الحق المطلق، ويملك القدرة والكفاءة والإرادة الحرّة، في أن يُقرّر مستقبله ويرتّب بيته الداخلي بنفسه، ولا يجوز لأحدٍ أنْ يفرض الوصاية عليه، أو أن يُقرّر بالنيابة عنه".وحملت حركة حماس "إدارة بايدن (الرئيس الأمريكي جو)، الشريكة في هذا العدوان، المسؤولية الكاملة، السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية، عن دعمها للاحتلال في هذه الحرب العدوانية بكل الوسائل".وثمنت الحركة "كل المواقف والجهود من جماهير وقوى أمتنا العربية والإسلامية والأحرار حول العالم في الوقوف مع شعبنا ومقاومتنا، وندعو إلى استمرار وديمومة كل أشكال المناصرة والدعم والتأييد.. لشعبنا وقضيتنا العادلة، حتى وقف العدوان على قطاع غزَّة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال غزةآخرهم نتنياهو.. قادة إسرائيليون وقفوا في قفص الاتهام
https://sarabic.ae/20241214/إعلام-حماس-وإسرائيل-تشهدان-تقدما-في-المفاوضات-1095775509.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي

حماس بذكرى انطلاقتها: منفتحون على أية مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وصفقة جادة

11:51 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaالمجاعة في قطاع غزة
المجاعة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، بأن الحركة مستعدة مبادرات جادة وحقيقية، لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى.
وقالت الحركة في بيان في الذكرى الـ 37 لانطلاقتها: "سنبقى على عهد الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات وصمود شعبنا، وسنواصل كل الجهود حتى وقف العدوان وتحقيق تطلعات شعبنا في الحريّة وتقرير المصير".
وأضافت: "تأتي الذكرى السابعة والثلاثون لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ظلّ العدوان الصهيوني المتواصل لليوم 435؛ في حربٍ إبادة جماعية متكاملة الأركان، وتطهير عرقي وتهجير قسري وتجويع وتعطيش، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً، لم يفلح هذا الاحتلال الصهيونازي إلاّ في تدمير ممنهج وإجرامي لكل مقوّمات الحياة الإنسانية ومقدّرات شعبنا في قطاع غزَّة، ولم يستطع بكل قوّته وآلة حربه الهمجية وجيشه الفاشي تحقيق أهدافهم العدوانية، بفعل الصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غز العزة، وبسالة مقاومتنا المظفرة، الذين أفشلوا كل مخططات العدو، وأربكوا حساباته، وأكدوا أنَّ شعبنا وحركتنا عصيّة عن الانكسار، والاحتلال إلى زوال".
وأشادت الحركة "بالصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غزَة، رجالاً ونساء، شيوخاً وشباباً وأطفالاً، الذين واجهوا حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتعطيش والانتهاكات المروّعة، بالصبر والمصابرة والرّباط والتضحية، والتلاحم والتعاضد والتكافل، والإصرار على التمسّك بالأرض والثوابت والمقدسات".

وأكدت الحركة في بيانها: "لقد بذلت الحركة، ولا تزال، جهوداً كبيرة لوقف العدوان وإنهاء معاناة شعبنا، وتعاطت بكل إيجابية ومسؤولية عالية مع كافة المبادرات، ونؤكّد مجدّداً، أننا منفتحون على أيّة مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وجرائم الاحتلال بحق شعبنا، مع تمسّكها الرَّاسخ بحقوق شعبنا وثوابته وتطلعاته، والتمسك بعودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة شعبنا وإعمار ما دمَّره الاحتلال وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى".

وأضافت: "شعبنا له الحق المطلق، ويملك القدرة والكفاءة والإرادة الحرّة، في أن يُقرّر مستقبله ويرتّب بيته الداخلي بنفسه، ولا يجوز لأحدٍ أنْ يفرض الوصاية عليه، أو أن يُقرّر بالنيابة عنه".

وأشارت إلى أنها رفضت "أيّ مشاريع دولية وصهيونية تسعى لتحديد مستقبل قطاع غزَّة، بما يتناسب مع معايير الاحتلال وبما يكرّس استمراره".

وحملت حركة حماس "إدارة بايدن (الرئيس الأمريكي جو)، الشريكة في هذا العدوان، المسؤولية الكاملة، السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية، عن دعمها للاحتلال في هذه الحرب العدوانية بكل الوسائل".

ودعت"الإدارة الجديدة (إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب) لتصحيح هذا المسار والعمل بكل جدية لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية وعدم الانحياز للاحتلال في مواصلة إجرامه بحق شعبنا وحقوقه المشروعة".

وثمنت الحركة "كل المواقف والجهود من جماهير وقوى أمتنا العربية والإسلامية والأحرار حول العالم في الوقوف مع شعبنا ومقاومتنا، وندعو إلى استمرار وديمومة كل أشكال المناصرة والدعم والتأييد.. لشعبنا وقضيتنا العادلة، حتى وقف العدوان على قطاع غزَّة".
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
إعلام: "حماس" وإسرائيل تشهدان تقدما في المفاوضات
04:27 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال غزة
آخرهم نتنياهو.. قادة إسرائيليون وقفوا في قفص الاتهام
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