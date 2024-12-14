https://sarabic.ae/20241214/حماس-بذكرى-انطلاقتها-منفتحون-على-أية-مبادرات-جادة-وحقيقية-لوقف-العدوان-وصفقة-جادة-1095782479.html

حماس بذكرى انطلاقتها: منفتحون على أية مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وصفقة جادة

حماس بذكرى انطلاقتها: منفتحون على أية مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وصفقة جادة

سبوتنيك عربي

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، بأن الحركة مستعدة مبادرات جادة وحقيقية، لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T11:51+0000

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وقالت الحركة في بيان في الذكرى الـ 37 لانطلاقتها: "سنبقى على عهد الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات وصمود شعبنا، وسنواصل كل الجهود حتى وقف العدوان وتحقيق تطلعات شعبنا في الحريّة وتقرير المصير".وأشادت الحركة "بالصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غزَة، رجالاً ونساء، شيوخاً وشباباً وأطفالاً، الذين واجهوا حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتعطيش والانتهاكات المروّعة، بالصبر والمصابرة والرّباط والتضحية، والتلاحم والتعاضد والتكافل، والإصرار على التمسّك بالأرض والثوابت والمقدسات".وأضافت: "شعبنا له الحق المطلق، ويملك القدرة والكفاءة والإرادة الحرّة، في أن يُقرّر مستقبله ويرتّب بيته الداخلي بنفسه، ولا يجوز لأحدٍ أنْ يفرض الوصاية عليه، أو أن يُقرّر بالنيابة عنه".وحملت حركة حماس "إدارة بايدن (الرئيس الأمريكي جو)، الشريكة في هذا العدوان، المسؤولية الكاملة، السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية، عن دعمها للاحتلال في هذه الحرب العدوانية بكل الوسائل".وثمنت الحركة "كل المواقف والجهود من جماهير وقوى أمتنا العربية والإسلامية والأحرار حول العالم في الوقوف مع شعبنا ومقاومتنا، وندعو إلى استمرار وديمومة كل أشكال المناصرة والدعم والتأييد.. لشعبنا وقضيتنا العادلة، حتى وقف العدوان على قطاع غزَّة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال غزةآخرهم نتنياهو.. قادة إسرائيليون وقفوا في قفص الاتهام

https://sarabic.ae/20241214/إعلام-حماس-وإسرائيل-تشهدان-تقدما-في-المفاوضات-1095775509.html

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي