https://sarabic.ae/20241214/إعلام-حماس-وإسرائيل-تشهدان-تقدما-في-المفاوضات-1095775509.html

إعلام: "حماس" وإسرائيل تشهدان تقدما في المفاوضات

إعلام: "حماس" وإسرائيل تشهدان تقدما في المفاوضات

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إسرائيلية، بأن هناك تقدم في المفاوضات للتوصل إلى تسوية في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T04:27+0000

2024-12-14T04:27+0000

2024-12-14T04:27+0000

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طوفان الأقصى

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وأبدت مصادر مطلعة على المفاوضات "تفاؤلا حذرا بشأن فرص التوصل إلى تفاهم يؤدي إلى اتفاق".وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وقطر ومصر يمارسون حاليا "ضغوطا فعالة" على طرفي الصراع من أجل التوصل إلى اتفاق. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن تركيا انضمت إلى جهود الوساطة، الأمر الذي يدفع "حماس" أيضًا للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية، تتم حالياً مناقشة إطلاق سراح عدد معين من الرهائن، وقد يتم إطلاق سراح النساء في المرحلة الأولى.وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للقناة 13 الإسرائيلية، اقتراب التوصل إلى صفقة في غزة خاصة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء زيارته أنقرة أمس الجمعة أنه رأى "مؤشرات مشجعة" على التقدم نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.مقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين شاحنات مساعدات جنوب غزةمستشار الأمن القومي الأمريكي: نتنياهو مستعد لصفقة مع قطاع غزة

https://sarabic.ae/20241213/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-لمنزل-بمنطقة-جباليا-النزلة-شمال-غزة-1095774004.html

https://sarabic.ae/20241210/آخرهم-نتنياهو-قادة-إسرائيليون-وقفوا-في-قفص-الاتهام-1095668063.html

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قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى