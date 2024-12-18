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https://sarabic.ae/20241218/البيت-الأبيض-يقوم-بتقييم-احتمال-دعوة-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الناتو-1095928695.html
البيت الأبيض يقوم بتقييم احتمال دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو
البيت الأبيض يقوم بتقييم احتمال دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو
سبوتنيك عربي
صرح المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، ومدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، أن احتمال دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T15:38+0000
2024-12-18T15:38+0000
روسيا
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وقال كاربنتر: "يجب أن يكون هناك وقف للأعمال العدائية، من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل وضعاً تكون فيه المجتمعات والبرلمانات والسياسيون في الدول الحليفة على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة، بينما تستمر المرحلة الساخنة من الصراع".وقال: "هذه قضية مهمة للغاية نناقشها بنشاط داخل الفريق، وأعتقد الآن أن كل شيء سيعتمد على الإدارة الجديدة، التي يجب أن تحدد كيفية استغلال احتمال عضوية أوكرانيا في الناتو في الأشهر المقبلة، خاصة إذا بدأت المفاوضات في العام المقبل". وتابع: "نحن متفقون على أن أوكرانيا ستصبح يوما ما عضوا في حلف شمال الأطلسي، لكن في الوقت الحالي لا يزال هذا سؤالا مفتوحا".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب ، أن يعمل بنشاط على إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20241218/خبير-أمريكي-يستطيع-ترامب-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-بوعد-واحد-لبوتين-1095909908.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يقوم بتقييم احتمال دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

15:38 GMT 18.12.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
صرح المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، ومدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، أن احتمال دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال مستبعدًا حتى نهاية المرحلة النشطة من الصراع الحالي.
وقال كاربنتر: "يجب أن يكون هناك وقف للأعمال العدائية، من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل وضعاً تكون فيه المجتمعات والبرلمانات والسياسيون في الدول الحليفة على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة، بينما تستمر المرحلة الساخنة من الصراع".

وأشار إلى أن القرار سيعتمد بشأن احتمالات عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" على الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لكن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية في عام 2025 تظل محل شك.

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08:21 GMT
وقال: "هذه قضية مهمة للغاية نناقشها بنشاط داخل الفريق، وأعتقد الآن أن كل شيء سيعتمد على الإدارة الجديدة، التي يجب أن تحدد كيفية استغلال احتمال عضوية أوكرانيا في الناتو في الأشهر المقبلة، خاصة إذا بدأت المفاوضات في العام المقبل".
وتابع: "نحن متفقون على أن أوكرانيا ستصبح يوما ما عضوا في حلف شمال الأطلسي، لكن في الوقت الحالي لا يزال هذا سؤالا مفتوحا".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب ، أن يعمل بنشاط على إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
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