https://sarabic.ae/20241218/خبير-أمريكي-يستطيع-ترامب-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-بوعد-واحد-لبوتين-1095909908.html
خبير أمريكي: يستطيع ترامب إنهاء الصراع في أوكرانيا بوعد واحد لبوتين
خبير أمريكي: يستطيع ترامب إنهاء الصراع في أوكرانيا بوعد واحد لبوتين
سبوتنيك عربي
أكد جيفري ساكس، الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يمكن أن ينهي الصراع في أوكرانيا بمكالمة واحدة فقط... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T08:21+0000
2024-12-18T08:21+0000
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وقال ساكس في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون: "يمكن تسوية النزاع في أوكرانيا بمكالمة هاتفية واحدة حرفيًا.... هو (ترامب) يحتاج فقط إلى الاتصال ببوتين والقول: "كما تعلمون، هذه السياسة التي استمرت 30 عامًا من توسع الناتو في أوكرانيا وجورجيا... كانت استفزازًا غبيًا... أنا ضدها، وسأقولها علنًا".وشدد ساكس على ضرورة ألا يستمع الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أولئك الذين يقترحون تجميد النزاع بوقف إطلاق النار. وأوضح أن وقف إطلاق النار لن يحل السبب الحقيقي للصراع الذي يكمن في التهديد بنشر الأسلحة الأمريكية على أراضي نظام كييف.وفي اليوم السابق، قال ترامب إن فلاديمير زيلينسكي يجب أن يستعد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب أيضًا أنه لم يكن ينبغي السماح لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية، مضيفًا أنه قرار "سيئ" ويمكن إعادة النظر فيه.وأشار الرئيس الأمريكي المنتخب أيضًا إلى أن الصراع الأوكراني لم يكن ليبدأ أبدًا لو كان رئيسًا للولايات المتحدة بدلاً من جو بايدن. كما أكد أنه في حال إعادة انتخابه فإنه ينوي حل الأزمة خلال 24 ساعة. ووصف المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، تعليقا على هذه الكلمات، الوضع الحالي بأنه مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها في يوم واحد.نائب أوكراني: زيلينسكي يريد دفع ترامب نحو عزل جديدإعلام أمريكي: ترامب جاد في تحقيق وقف إطلاق النار بأوكرانيا في اليوم الأول لتسلمه السلطة
https://sarabic.ae/20241216/ترامب-يعلن-إحراز-تقدم-ضئيل-فيما-يتعلق-بجهوده-لوقف-الصراع-في-أوكرانيا-1095846735.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
خبير أمريكي: يستطيع ترامب إنهاء الصراع في أوكرانيا بوعد واحد لبوتين
أكد جيفري ساكس، الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يمكن أن ينهي الصراع في أوكرانيا بمكالمة واحدة فقط مع فلاديمير بوتين مع وعد بمعارضة توسع الناتو علنًا.
وقال ساكس في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون: "يمكن تسوية النزاع في أوكرانيا بمكالمة هاتفية واحدة حرفيًا.... هو (ترامب) يحتاج فقط إلى الاتصال ببوتين والقول: "كما تعلمون، هذه السياسة التي استمرت 30 عامًا من توسع الناتو في أوكرانيا وجورجيا... كانت استفزازًا غبيًا... أنا ضدها، وسأقولها علنًا".
في رأيه، بعد هذا الوعد، فإن جميع المفاوضات الإضافية المتعلقة بحدود أوكرانيا ستكون مجرد توضيح لتفاصيل الاتفاقية المستقبلية.
وشدد ساكس على ضرورة ألا يستمع الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أولئك الذين يقترحون تجميد النزاع بوقف إطلاق النار. وأوضح أن وقف إطلاق النار لن يحل السبب الحقيقي للصراع الذي يكمن في التهديد بنشر الأسلحة الأمريكية على أراضي نظام كييف.
وأوضح الخبير أن "دعوة واحدة تكفي لإنهاء الحرب - دعوة تعالج السبب الجذري للحرب، بدءًا من قرار بيل كلينتون في عام 1994... بتوسيع حلف شمال الأطلسي".
وفي اليوم السابق، قال ترامب إن فلاديمير زيلينسكي يجب أن يستعد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب أيضًا أنه لم يكن ينبغي السماح لكييف بإطلاق صواريخ بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية، مضيفًا أنه قرار "سيئ" ويمكن إعادة النظر فيه.
وأشار الرئيس الأمريكي المنتخب أيضًا إلى أن الصراع الأوكراني لم يكن ليبدأ أبدًا لو كان رئيسًا للولايات المتحدة بدلاً من جو بايدن. كما أكد أنه في حال إعادة انتخابه فإنه ينوي حل الأزمة خلال 24 ساعة. ووصف المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، تعليقا على هذه الكلمات، الوضع الحالي بأنه مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها في يوم واحد.