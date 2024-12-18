https://sarabic.ae/20241218/نائب-أوكراني-زيلينسكي-يريد-دفع-ترامب-نحو-عزل-جديد-1095907062.html

نائب أوكراني: زيلينسكي يريد دفع ترامب نحو عزل جديد

نائب أوكراني: زيلينسكي يريد دفع ترامب نحو عزل جديد

سبوتنيك عربي

أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي يريد استخدام عملية التفاوض لبدء إجراءات عزل جديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T06:56+0000

2024-12-18T06:56+0000

2024-12-18T06:56+0000

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وعلق النائب على تصريح زيلينسكي بأنه لا يريد التفاوض مع فيكتور أوربان ولن يسمح لرئيس الوزراء المجري بالتوسط في المفاوضات لحل النزاع مع روسيا.ووفقا له، فإن زيلينسكي وإدارته يدركان جيدا أسلوب التواصل الذي يتبعه ترامب، والذي سيحاول نظام كييف استخدامه ضد الجمهوري في المفاوضات.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي: "مع نهاية الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، نتخذ إجراءات جديدة من أجل السلام".وكما أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت لاحق، اقترح رئيس الوزراء المجري خلال هذه المحادثة إعلان وقف إطلاق النار في يوم عيد الميلاد وإجراء عملية تبادل كبيرة للأسرى. وأشار بيسكوف إلى أنه في اليوم نفسه، قدم جهاز الأمن الفيدرالي مقترحًا بشأن القضية الأخيرة إلى السفارة المجرية في موسكو.وقال أوربان نفسه إن زيلينسكي بدوره رفض مبادرات السلام هذه.مستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانياكييف أجلت اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة استرضاء لترامب

https://sarabic.ae/20241213/إعلام-أمريكي-ترامب-جاد-في-تحقيق-وقف-إطلاق-النار-بأوكرانيا-في-اليوم-الأول-لتسلمه-السلطة-1095771341.html

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