الكونغرس الأمريكي يوافق على ميزانية دفاعية قياسية للسنة المالية 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241218/الكونغرس-الأمريكي-يوافق-على-ميزانية-دفاعية-قياسية-للسنة-المالية-2025-1095934823.html
الكونغرس الأمريكي يوافق على ميزانية دفاعية قياسية للسنة المالية 2025
الكونغرس الأمريكي يوافق على ميزانية دفاعية قياسية للسنة المالية 2025
سبوتنيك عربي
صوت مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي على مشروع ميزانية الدفاع المتفق عليها للبلاد للسنة المالية 2025، بمبلغ 895 مليار دولار. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T19:41+0000
2024-12-18T20:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cebcd6596f048a2e121ef7dafe6c547c.jpg
ووافق 85 عضوا في مجلس الشيوخ على المشروع، بينما عارضه 14 عضوا، وكان من المطلوب الحصول على 60 صوتا على الأقل للموافقة عليه.وأفادت وسائل إعلام غربية بأن الميزانية تنص على تخصيص أموال لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لإنتاج معدات أرضية وطائرات جديدة، وكذلك زيادة رواتب جميع العاملين في القوات المسلحة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241207/بايدن-يذكر-الكونغرس-الأمريكي-بأوامره-ضرب-الحرس-الثوري-الإيراني-1095565685.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8a0f4586e1e562533398792f21f270f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الكونغرس الأمريكي يوافق على ميزانية دفاعية قياسية للسنة المالية 2025

19:41 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 20:02 GMT 18.12.2024)
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
تابعنا عبر
صوت مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي على مشروع ميزانية الدفاع المتفق عليها للبلاد للسنة المالية 2025، بمبلغ 895 مليار دولار.
ووافق 85 عضوا في مجلس الشيوخ على المشروع، بينما عارضه 14 عضوا، وكان من المطلوب الحصول على 60 صوتا على الأقل للموافقة عليه.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول وافق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة هذا، والآن يتم إرسال الوثيقة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوقيع عليها.

الحرس الثوري الإيراني، إيران 22 سبمتمبر 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
بايدن يكشف للكونغرس الأمريكي عن أوامره بضرب الحرس الثوري الإيراني
7 ديسمبر, 04:30 GMT
وأفادت وسائل إعلام غربية بأن الميزانية تنص على تخصيص أموال لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لإنتاج معدات أرضية وطائرات جديدة، وكذلك زيادة رواتب جميع العاملين في القوات المسلحة الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала