https://sarabic.ae/20241218/الكونغرس-الأمريكي-يوافق-على-ميزانية-دفاعية-قياسية-للسنة-المالية-2025-1095934823.html
الكونغرس الأمريكي يوافق على ميزانية دفاعية قياسية للسنة المالية 2025
الكونغرس الأمريكي يوافق على ميزانية دفاعية قياسية للسنة المالية 2025
سبوتنيك عربي
صوت مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي على مشروع ميزانية الدفاع المتفق عليها للبلاد للسنة المالية 2025، بمبلغ 895 مليار دولار. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T19:41+0000
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ووافق 85 عضوا في مجلس الشيوخ على المشروع، بينما عارضه 14 عضوا، وكان من المطلوب الحصول على 60 صوتا على الأقل للموافقة عليه.وأفادت وسائل إعلام غربية بأن الميزانية تنص على تخصيص أموال لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لإنتاج معدات أرضية وطائرات جديدة، وكذلك زيادة رواتب جميع العاملين في القوات المسلحة الأمريكية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الكونغرس الأمريكي يوافق على ميزانية دفاعية قياسية للسنة المالية 2025
19:41 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 20:02 GMT 18.12.2024)
صوت مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي على مشروع ميزانية الدفاع المتفق عليها للبلاد للسنة المالية 2025، بمبلغ 895 مليار دولار.
ووافق 85 عضوا في مجلس الشيوخ على المشروع، بينما عارضه 14 عضوا، وكان من المطلوب الحصول على 60 صوتا على الأقل للموافقة عليه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول وافق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة هذا، والآن يتم إرسال الوثيقة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوقيع عليها.
وأفادت وسائل إعلام غربية بأن الميزانية تنص على تخصيص أموال لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لإنتاج معدات أرضية وطائرات جديدة، وكذلك زيادة رواتب جميع العاملين في القوات المسلحة الأمريكية.