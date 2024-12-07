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بايدن يكشف للكونغرس الأمريكي عن أوامره بضرب الحرس الثوري الإيراني
بايدن يكشف للكونغرس الأمريكي عن أوامره بضرب الحرس الثوري الإيراني
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، أنه أمر مرتين بتوجيه ضربات في سوريا، وذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لمهاجمة أهداف... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T04:30+0000
2024-12-07T04:58+0000
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وجاء في رسالة بايدن إلى قيادة مجلسي الكونغرس الأمريكي: "لقد وجّهت قوات الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات منفصلة، في 11 نوفمبر 2024، و26 نوفمبر 2024، ضد أهداف في سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به".وأشار بايدن إلى أن "الضربات استهدفت مقرات القيادة والسيطرة ومواقع تخزين الأسلحة ومراكز التدريب والدعم اللوجستي للحرس الثوري الإيراني"، على حد تعبيره.وأضاف أن "ضربات نوفمبر (الماضي)، جاءت في أعقاب هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية في سوريا، هددت حياة العسكريين وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة".يذكر أنه في 11 نوفمبر الماضي، أفادت القيادة المركزية للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن القوات الأمريكية نفذت ضربات ضد "الجماعات الموالية لإيران في سوريا".وأشارت القيادة المركزية إلى أن الضربات "ستقلل من قدرة هذه الجماعات على شنّ هجمات ضد القوات الأمريكية".قائد الحرس الثوري الإيراني يتهم إسرائيل بإثارة الفوضى في سوريا بعد هزيمتها في غزة ولبنانالحرس الثوري الإيراني يعلن قتله لعناصر "إرهابية" شرقي البلاد
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

بايدن يكشف للكونغرس الأمريكي عن أوامره بضرب الحرس الثوري الإيراني

04:30 GMT 07.12.2024 (تم التحديث: 04:58 GMT 07.12.2024)
© AP Photo / Ebrahim Norooziالحرس الثوري الإيراني، إيران 22 سبمتمبر 2014
الحرس الثوري الإيراني، إيران 22 سبمتمبر 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، أنه أمر مرتين بتوجيه ضربات في سوريا، وذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لمهاجمة أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني، بحسب قوله.
وجاء في رسالة بايدن إلى قيادة مجلسي الكونغرس الأمريكي: "لقد وجّهت قوات الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات منفصلة، في 11 نوفمبر 2024، و26 نوفمبر 2024، ضد أهداف في سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به".
وأشار بايدن إلى أن "الضربات استهدفت مقرات القيادة والسيطرة ومواقع تخزين الأسلحة ومراكز التدريب والدعم اللوجستي للحرس الثوري الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف أن "ضربات نوفمبر (الماضي)، جاءت في أعقاب هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية في سوريا، هددت حياة العسكريين وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
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14 نوفمبر, 18:06 GMT
يذكر أنه في 11 نوفمبر الماضي، أفادت القيادة المركزية للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن القوات الأمريكية نفذت ضربات ضد "الجماعات الموالية لإيران في سوريا".
وأشارت القيادة المركزية إلى أن الضربات "ستقلل من قدرة هذه الجماعات على شنّ هجمات ضد القوات الأمريكية".
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