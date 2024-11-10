https://sarabic.ae/20241110/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-قتله-لعناصر-إرهابية-شرقي-البلاد-1094654121.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن قتله لعناصر "إرهابية" شرقي البلاد

الحرس الثوري الإيراني يعلن قتله لعناصر "إرهابية" شرقي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، قتله لعناصر "إرهابية" خلال مناورات الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد. 10.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-10T15:59+0000

2024-11-10T15:59+0000

2024-11-10T15:59+0000

الأخبار

العالم

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081369539_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5162ab5091aeb303e475ec42924050b4.jpg

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن المتحدث باسم مناورات شهداء الأمن الإيرانية العميد أحمد شفائي، قتل قواته 3 إرهابيين وإلقاء القبض على 9 آخرين، شرقي البلاد.وقال العميد شفائي:وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن القوات الأمنية لدى مقر القدس التابع للقوة البرية بالحرس الثوري، تمكنت من خلال مناورات الأمن التي بدأت في محافظة سيستان وبلوشستان، في السادس والعشرين من 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من توجيه ضربات قاصمة الى قلب المجموعات الإرهابية الواقعة جنوب شرقي إيران. وأشار المتحدث باسم مناورات شهداء الأمن الإيرانية العميد أحمد شفائي، إلى أن عنصرين آخرين من هؤلاء الإرهابيين، سلّموا أنفسهم إلى القوات الأمنية.وشدد على أن "القادة والمقاتلين لدى القوات الأمنية عازمون على مواصلة التصدي للإرهابيين والمجموعات الشريرة في هذه المنطقة".ويشار إلى أنه، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ألقت السلطات الأمنية في إيران، القبض على عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. فيما قال قائد شرطة المحافظة العميد محمد صالحي، إنه "تم تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في مدينة دزفول شمال المحافظة".وأوضح صالحي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بأنه "في إطار مكافحة المهربين وأصحاب الأسلحة والذخائر غير المرخصة في محافظة خوزستان، قامت شرطة المعلومات والأمن العام في المحافظة، بالتعاون مع شرطة مدينة دزفول، برصد مستمر على مدار الساعة لعناصر من عصابة تهريب السلاح أدخلوا شحنة من السلاح الحربي من محافظة إيلام، وقاموا بتخزينها في عدة أماكن، وتم اتخاذ إجراءات لاعتقالهم".

https://sarabic.ae/20241003/إيران-تعلن-تفكيك-خلية-إرهابية-ومقتل-3-من-أفرادها-واعتقال-آخرين-1093384512.html

https://sarabic.ae/20221218/إيران-تعلن-تفكيك-شبكة-تجسس-تقول-إنها-تعمل-لصالح-الموساد-1071336593.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران