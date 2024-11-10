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الحرس الثوري الإيراني يعلن قتله لعناصر "إرهابية" شرقي البلاد
الحرس الثوري الإيراني يعلن قتله لعناصر "إرهابية" شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، قتله لعناصر "إرهابية" خلال مناورات الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T15:59+0000
2024-11-10T15:59+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن المتحدث باسم مناورات شهداء الأمن الإيرانية العميد أحمد شفائي، قتل قواته 3 إرهابيين وإلقاء القبض على 9 آخرين، شرقي البلاد.وقال العميد شفائي:وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن القوات الأمنية لدى مقر القدس التابع للقوة البرية بالحرس الثوري، تمكنت من خلال مناورات الأمن التي بدأت في محافظة سيستان وبلوشستان، في السادس والعشرين من 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من توجيه ضربات قاصمة الى قلب المجموعات الإرهابية الواقعة جنوب شرقي إيران. وأشار المتحدث باسم مناورات شهداء الأمن الإيرانية العميد أحمد شفائي، إلى أن عنصرين آخرين من هؤلاء الإرهابيين، سلّموا أنفسهم إلى القوات الأمنية.وشدد على أن "القادة والمقاتلين لدى القوات الأمنية عازمون على مواصلة التصدي للإرهابيين والمجموعات الشريرة في هذه المنطقة".ويشار إلى أنه، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ألقت السلطات الأمنية في إيران، القبض على عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. فيما قال قائد شرطة المحافظة العميد محمد صالحي، إنه "تم تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في مدينة دزفول شمال المحافظة".وأوضح صالحي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بأنه "في إطار مكافحة المهربين وأصحاب الأسلحة والذخائر غير المرخصة في محافظة خوزستان، قامت شرطة المعلومات والأمن العام في المحافظة، بالتعاون مع شرطة مدينة دزفول، برصد مستمر على مدار الساعة لعناصر من عصابة تهريب السلاح أدخلوا شحنة من السلاح الحربي من محافظة إيلام، وقاموا بتخزينها في عدة أماكن، وتم اتخاذ إجراءات لاعتقالهم".
https://sarabic.ae/20241003/إيران-تعلن-تفكيك-خلية-إرهابية-ومقتل-3-من-أفرادها-واعتقال-آخرين-1093384512.html
https://sarabic.ae/20221218/إيران-تعلن-تفكيك-شبكة-تجسس-تقول-إنها-تعمل-لصالح-الموساد-1071336593.html
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الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران
الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني يعلن قتله لعناصر "إرهابية" شرقي البلاد

15:59 GMT 10.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemiعناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، قتله لعناصر "إرهابية" خلال مناورات الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن المتحدث باسم مناورات شهداء الأمن الإيرانية العميد أحمد شفائي، قتل قواته 3 إرهابيين وإلقاء القبض على 9 آخرين، شرقي البلاد.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
إيران تعلن تفكيك "خلية إرهابية" ومقتل 3 من أفرادها واعتقال آخرين
3 أكتوبر, 06:14 GMT
وقال العميد شفائي:
على امتداد هذه العملية التي تجري بهدف تطهير منطقة المناورات، لقي 3 إرهابيين حتفهم، بينما تم القبض على 9 آخرين في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد).
وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن القوات الأمنية لدى مقر القدس التابع للقوة البرية بالحرس الثوري، تمكنت من خلال مناورات الأمن التي بدأت في محافظة سيستان وبلوشستان، في السادس والعشرين من 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من توجيه ضربات قاصمة الى قلب المجموعات الإرهابية الواقعة جنوب شرقي إيران.
وأشار المتحدث باسم مناورات شهداء الأمن الإيرانية العميد أحمد شفائي، إلى أن عنصرين آخرين من هؤلاء الإرهابيين، سلّموا أنفسهم إلى القوات الأمنية.
وشدد على أن "القادة والمقاتلين لدى القوات الأمنية عازمون على مواصلة التصدي للإرهابيين والمجموعات الشريرة في هذه المنطقة".
الجيش الإيراني - طائرات حربية إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس تقول إنها تعمل لصالح الموساد
18 ديسمبر 2022, 20:55 GMT
ويشار إلى أنه، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ألقت السلطات الأمنية في إيران، القبض على عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
فيما قال قائد شرطة المحافظة العميد محمد صالحي، إنه "تم تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في مدينة دزفول شمال المحافظة".
وأوضح صالحي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بأنه "في إطار مكافحة المهربين وأصحاب الأسلحة والذخائر غير المرخصة في محافظة خوزستان، قامت شرطة المعلومات والأمن العام في المحافظة، بالتعاون مع شرطة مدينة دزفول، برصد مستمر على مدار الساعة لعناصر من عصابة تهريب السلاح أدخلوا شحنة من السلاح الحربي من محافظة إيلام، وقاموا بتخزينها في عدة أماكن، وتم اتخاذ إجراءات لاعتقالهم".
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