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اندلاع حريق ضخم في ملعب "حلب الدولي" لكرة القدم بسوريا
اندلاع حريق ضخم في ملعب "حلب الدولي" لكرة القدم بسوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني السوري، مساء الأربعاء، اندلاع حريق ضخم في قاعة استقبال ملعب "حلب الدولي" لكرة القدم في حي الحمدانية، مشيرًا إلى أن قواته تمكنت من السيطرة... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T22:48+0000
2024-12-18T22:48+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الدفاع المدني السوري في بيان: "إخماد فرقنا لحريق اندلع في قاعة استقبال استاد (ملعب) مدينة حلب الدولي في حي الحمدانية، مساء الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول".وأضاف في بيان لاحق أن الحريق "مجهول السبب"، وأن "فرقنا تمكنت من إخماد الحريق وتبريد المكان بعد ساعتين من العمل المتواصل بمشاركة 15 متطوعًا من الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء".وتابع أن الفرق كانت "مزودة بـ5 سيارات نجدة إطفاء وملاحق للتزويد بالمياه، وسيارتي إسعاف وسيارتي خدمة، وتأكدت الفرق من عدم وقوع إصابات بين المدنيين في المكان".وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة ألسنة من النيران بارتفاع أمتار وهي تلتهم مكونات الملعب، ما أدى إلى انهيار أسقف المباني والحجرات داخله.يُذكر أن ملعب "حلب الدولي" افتتح في أبريل/نيسان 2007 بمباراة ودية جمعت بين ناديي فنربختشه التركي والاتحاد السوري.
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حلب, أخبار سوريا اليوم, الخوذ البيضاء, العالم العربي
حلب, أخبار سوريا اليوم, الخوذ البيضاء, العالم العربي

اندلاع حريق ضخم في ملعب "حلب الدولي" لكرة القدم بسوريا

22:48 GMT 18.12.2024
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Munther Saeed
تابعنا عبر
أعلن الدفاع المدني السوري، مساء الأربعاء، اندلاع حريق ضخم في قاعة استقبال ملعب "حلب الدولي" لكرة القدم في حي الحمدانية، مشيرًا إلى أن قواته تمكنت من السيطرة عليه وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الدفاع المدني السوري في بيان: "إخماد فرقنا لحريق اندلع في قاعة استقبال استاد (ملعب) مدينة حلب الدولي في حي الحمدانية، مساء الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول".
وأضاف في بيان لاحق أن الحريق "مجهول السبب"، وأن "فرقنا تمكنت من إخماد الحريق وتبريد المكان بعد ساعتين من العمل المتواصل بمشاركة 15 متطوعًا من الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء".
وتابع أن الفرق كانت "مزودة بـ5 سيارات نجدة إطفاء وملاحق للتزويد بالمياه، وسيارتي إسعاف وسيارتي خدمة، وتأكدت الفرق من عدم وقوع إصابات بين المدنيين في المكان".
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة ألسنة من النيران بارتفاع أمتار وهي تلتهم مكونات الملعب، ما أدى إلى انهيار أسقف المباني والحجرات داخله.
يُذكر أن ملعب "حلب الدولي" افتتح في أبريل/نيسان 2007 بمباراة ودية جمعت بين ناديي فنربختشه التركي والاتحاد السوري.
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