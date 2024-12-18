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https://sarabic.ae/20241218/بلينكن-انضمام-كييف-إلى-الناتو-قضية-بالغة-التعقيد-في-محادثات-السلام-مع-روسيا-1095940644.html
بلينكن: انضمام كييف إلى الناتو قضية "بالغة التعقيد" في محادثات السلام مع روسيا
بلينكن: انضمام كييف إلى الناتو قضية "بالغة التعقيد" في محادثات السلام مع روسيا
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انضمام أوكرانيا إلى الناتو بأنه قضية "بالغة التعقيد" في محادثات السلام مع روسيا. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بلينكن يوم الأربعاء، عند سؤاله عما إذا كانت موسكو ستوافق على صفقة لا تستبعد إمكانية انضمام كييف إلى الناتو: "أعتقد أن هذا الأمر بالغ التعقيد بالنسبة لروسيا".وفي يونيو/حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.وبحسب هذه المبادرة، ستوقف موسكو إطلاق النار فورًا وتعلن استعدادها للتفاوض بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة التابعة لروسيا.بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نيتها الانضمام إلى الناتو، وأن تقوم كذلك بنزع السلاح وإزالة النازية، فضلاً عن قبول وضعية الحياد وعدم امتلاك أسلحة نووية. كما أشار الرئيس الروسي إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
https://sarabic.ae/20241213/سياسي-أوكراني-احتمالات-انضمام-كييف-للناتو-تقترب-من-الصفر-1095772042.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا, أخبار أوكرانيا

بلينكن: انضمام كييف إلى الناتو قضية "بالغة التعقيد" في محادثات السلام مع روسيا

22:28 GMT 18.12.2024
© AP Photo / Kevin Mohattوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Kevin Mohatt
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وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انضمام أوكرانيا إلى الناتو بأنه قضية "بالغة التعقيد" في محادثات السلام مع روسيا.
وقال بلينكن يوم الأربعاء، عند سؤاله عما إذا كانت موسكو ستوافق على صفقة لا تستبعد إمكانية انضمام كييف إلى الناتو: "أعتقد أن هذا الأمر بالغ التعقيد بالنسبة لروسيا".
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسي أوكراني: احتمالات انضمام كييف للناتو تقترب من الصفر
13 ديسمبر, 20:03 GMT
وفي يونيو/حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.
وبحسب هذه المبادرة، ستوقف موسكو إطلاق النار فورًا وتعلن استعدادها للتفاوض بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة التابعة لروسيا.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نيتها الانضمام إلى الناتو، وأن تقوم كذلك بنزع السلاح وإزالة النازية، فضلاً عن قبول وضعية الحياد وعدم امتلاك أسلحة نووية. كما أشار الرئيس الروسي إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
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