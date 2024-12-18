https://sarabic.ae/20241218/خارجية-كوريا-الشمالية-أميركا-ومجموعة-السبع-حاولتا-تشويه-التعاون-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-1095940944.html
خارجية كوريا الشمالية: أمريكا ومجموعة السبع حاولتا تشويه التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ
خارجية كوريا الشمالية: أمريكا ومجموعة السبع حاولتا تشويه التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى حاولت تشويه التعاون الطبيعي بين بيونغ يانغ... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T23:46+0000
2024-12-18T23:46+0000
2024-12-19T00:27+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "الولايات المتحدة، بالاشتراك مع دول مجموعة السبع، أعدت وأصدرت "بيانًا مشتركًا" شوهت فيه وتعرضت لجوهر التعاون الطبيعي بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا، في محاولة قوية لخلق جو دولي من العقوبات والضغوط على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وشدد البيان على رفض جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "رفضًا قاطعًا الاستفزازات المتهورة التي تقوم بها الولايات المتحدة وأتباعها بهدف تقويض مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها"،وأكد البيان أن "الوضع في أوروبا أصبح أكثر اضطرابًا بسبب السياسة العسكرية المغامرة التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى الهيمنة والحق الحصري في التحالفات".وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية (الشمالية)، والوثيقة متاحة في قاعدة بيانات مجلس الدوما الإلكترونية.وينص مشروع القانون على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية، الموقعة في بيونغ يانغ في 19 حزيران/يونيو 2024".ووقع بوتين وكيم جونغ خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ في يونيو اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.
https://sarabic.ae/20241014/بوتين-يقدم-لمجلس-الدوما-مشروعا-لتصديق-معاهدة-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1093756405.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
خارجية كوريا الشمالية: أمريكا ومجموعة السبع حاولتا تشويه التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ
23:46 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 00:27 GMT 19.12.2024)
أعلنت وزارة الخارجية بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى حاولت تشويه التعاون الطبيعي بين بيونغ يانغ وموسكو، مما خلق جوًا من الضغط على الأولى.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "الولايات المتحدة، بالاشتراك مع دول مجموعة السبع، أعدت وأصدرت "بيانًا مشتركًا" شوهت فيه وتعرضت لجوهر التعاون الطبيعي بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا، في محاولة قوية لخلق جو دولي من العقوبات والضغوط على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وشدد البيان على رفض جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "رفضًا قاطعًا الاستفزازات المتهورة التي تقوم بها الولايات المتحدة وأتباعها بهدف تقويض مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها"،
وأكد البيان أن "الوضع في أوروبا أصبح أكثر اضطرابًا بسبب السياسة العسكرية المغامرة التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى الهيمنة والحق الحصري في التحالفات".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة ب
ين بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية (الشمالية)، والوثيقة متاحة في قاعدة بيانات مجلس الدوما الإلكترونية.
وينص مشروع القانون على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية، الموقعة في بيونغ يانغ في 19 حزيران/يونيو 2024".
ووقع بوتين وكيم جونغ خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ في يونيو اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.