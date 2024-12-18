https://sarabic.ae/20241218/ربع-نقطة-مئوية-الفيدرالي-الأمريكي-يخفض-الفائدة-للمرة-الثالثة-على-التوالي-1095934475.html
ربع نقطة مئوية... الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
ربع نقطة مئوية... الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
سبوتنيك عربي
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T19:39+0000
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2024-12-18T19:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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وقرر الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع له في 2024، خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح نطاق الفائدة بين 4.25% و4.5%.ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي ومنح التضخم مزيداً من الوقت للانخفاض إلى هدف الفيدرالي البالغ 2% بشكل مستدام. وكانت العقود المستقبلية قبل صدور القرار تشير إلى توقعات واسعة بأن يُخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما تحقق بالفعل. مع هذا الخفض، يكون الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ بدء سياسة التيسير النقدي في سبتمبر/أيلول الماضي.يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ خفّض الفائدة في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%، ثم خفضها بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.
https://sarabic.ae/20240802/رجل-أعمال-بارز-نظام-بريكس-المالي-يتسبب-بانهيار-اقتصاد-أمريكا-1091344896.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار
ربع نقطة مئوية... الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس.
وقرر الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع له في 2024، خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح نطاق الفائدة بين 4.25% و4.5%.
ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي
ومنح التضخم مزيداً من الوقت للانخفاض إلى هدف الفيدرالي البالغ 2% بشكل مستدام.
وكانت العقود المستقبلية قبل صدور القرار تشير إلى توقعات واسعة بأن يُخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما تحقق بالفعل.
مع هذا الخفض، يكون الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ بدء سياسة التيسير النقدي في سبتمبر/أيلول الماضي.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
، بدأ خفّض الفائدة في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%، ثم خفضها بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.