https://sarabic.ae/20241218/ما-هو-قرار-2254-الخاص-بالتوصل-إلى-تسوية-سياسية-في-سوريا-1095923296.html
ما هو قرار "2254" الخاص بالتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا؟
ما هو قرار "2254" الخاص بالتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا؟
سبوتنيك عربي
عاد قرار مجلس الأمن "2254" إلى الواجهة من جديد، بعدما التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في دمشق، بوفد من هيئة التفاوض السورية، وشدد فيه... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T12:59+0000
2024-12-18T12:59+0000
2024-12-18T12:59+0000
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انفوجرافيك, инфографика
ما هو قرار "2254" الخاص بالتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا؟
عاد قرار مجلس الأمن "2254" إلى الواجهة من جديد، بعدما التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في دمشق، بوفد من هيئة التفاوض السورية، وشدد فيه على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015.