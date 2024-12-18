https://sarabic.ae/20241218/ناشط-حقوقي-لـسبوتنيك-تم-توثيق-أكثر-من-1500-حالة-خطف-في-سوريا-1095918996.html

ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": تم توثيق أكثر من 1500 حالة خطف في سوريا

ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": تم توثيق أكثر من 1500 حالة خطف في سوريا

سبوتنيك عربي

بعد 10 أيام على سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على معظم المحافظات السورية، بدأت تخرج أصوات ومقاطع فيديو ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بالكشف عن مصير... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T12:06+0000

2024-12-18T12:06+0000

2024-12-18T12:06+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/03/1095428712_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_0141687eb63f059fb429fd1dcb9ebc18.jpg

تواصلت وكالة "سبوتنيك" مع الناشط في حقوق الإنسان "ربيع"، والذي رفض الكشف عن هويته بشكل كامل بسبب الأوضاع الأمنية الحالية في سوريا.وأكد ربيع، أن هناك إعدمات ميدانية حصلت في ريف اللاذقية وحمص وريف حماة الغربي، خلال اليومين الماضيين، من خلال اعتقال عدد من الأشخاص من قبل مسلحين ملثمين، حيث تم العثور على جثثهم لاحقا مرمية على الطرقات بعد تعرضها لإطلاق نار مباشر، بالإضافة إلى تسجيل فقدان الاتصال بما يقارب 280 عسكريا ممن ألقوا أسلحتهم في ريف حمص الشرقي وحاولوا الوصول إلى منازلهم في المنطقة الوسطى والساحلية منذ ما يقارب 9 أيام لحد اللحظة مصيرهم مجهول.وأضاف الناشط الحقوقي، أنه يعمل مع فريق تطوعي على توثيق جميع الانتهاكات التي تحصل في المحافظات السورية ضمن إمكانيات بسيطة وبشكل سري خوفا على حياة الناشطين، حيث تصلنا فيديوهات وأسماء وصور عن انتهاكات تحصل في مناطق عدة داخل سوريا، منها السرقة وحرق المنازل والاعتداء على المقرات الدينية.وختم ربيع بالقول: "نحاول التواصل مع جهات معنية بحقوق الإنسان خارج سوريا وذلك للتحرك بأسرع وقت لوقف أعمال العنف وحماية المدنيين بأي طريقة من الطرق".روسيا تكشف عن أحد أسباب انهيار الجيش السوري"دعم مخرجات اجتماعات العقبة".. العراق والأردن يوقعان بيانا مشتركا بشأن سوريالماذا يخشى العراق من انتشار الفوضى في سوريا بعد سيطرة المعارضة المسلحة على السلطة؟

https://sarabic.ae/20241217/تعطلت-رواتبهم--مواطنون-سوريون-يشتكون-بسبب-ضيق-الحال--1095892867.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم