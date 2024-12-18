ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": تم توثيق أكثر من 1500 حالة خطف في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241218/ناشط-حقوقي-لـسبوتنيك-تم-توثيق-أكثر-من-1500-حالة-خطف-في-سوريا-1095918996.html
ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": تم توثيق أكثر من 1500 حالة خطف في سوريا
ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": تم توثيق أكثر من 1500 حالة خطف في سوريا
سبوتنيك عربي
بعد 10 أيام على سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على معظم المحافظات السورية، بدأت تخرج أصوات ومقاطع فيديو ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بالكشف عن مصير... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T12:06+0000
2024-12-18T12:06+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/03/1095428712_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_0141687eb63f059fb429fd1dcb9ebc18.jpg
تواصلت وكالة "سبوتنيك" مع الناشط في حقوق الإنسان "ربيع"، والذي رفض الكشف عن هويته بشكل كامل بسبب الأوضاع الأمنية الحالية في سوريا.وأكد ربيع، أن هناك إعدمات ميدانية حصلت في ريف اللاذقية وحمص وريف حماة الغربي، خلال اليومين الماضيين، من خلال اعتقال عدد من الأشخاص من قبل مسلحين ملثمين، حيث تم العثور على جثثهم لاحقا مرمية على الطرقات بعد تعرضها لإطلاق نار مباشر، بالإضافة إلى تسجيل فقدان الاتصال بما يقارب 280 عسكريا ممن ألقوا أسلحتهم في ريف حمص الشرقي وحاولوا الوصول إلى منازلهم في المنطقة الوسطى والساحلية منذ ما يقارب 9 أيام لحد اللحظة مصيرهم مجهول.وأضاف الناشط الحقوقي، أنه يعمل مع فريق تطوعي على توثيق جميع الانتهاكات التي تحصل في المحافظات السورية ضمن إمكانيات بسيطة وبشكل سري خوفا على حياة الناشطين، حيث تصلنا فيديوهات وأسماء وصور عن انتهاكات تحصل في مناطق عدة داخل سوريا، منها السرقة وحرق المنازل والاعتداء على المقرات الدينية.وختم ربيع بالقول: "نحاول التواصل مع جهات معنية بحقوق الإنسان خارج سوريا وذلك للتحرك بأسرع وقت لوقف أعمال العنف وحماية المدنيين بأي طريقة من الطرق".روسيا تكشف عن أحد أسباب انهيار الجيش السوري"دعم مخرجات اجتماعات العقبة".. العراق والأردن يوقعان بيانا مشتركا بشأن سوريالماذا يخشى العراق من انتشار الفوضى في سوريا بعد سيطرة المعارضة المسلحة على السلطة؟
https://sarabic.ae/20241217/تعطلت-رواتبهم--مواطنون-سوريون-يشتكون-بسبب-ضيق-الحال--1095892867.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/03/1095428712_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_462f2631b04d890593d7578c41cd35f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": تم توثيق أكثر من 1500 حالة خطف في سوريا

12:06 GMT 18.12.2024
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024.
مسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
تابعنا عبر
حصري
بعد 10 أيام على سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على معظم المحافظات السورية، بدأت تخرج أصوات ومقاطع فيديو ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بالكشف عن مصير مئات المدنيين والعسكريين الذين اختفوا أثناء وبعد المعارك التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
تواصلت وكالة "سبوتنيك" مع الناشط في حقوق الإنسان "ربيع"، والذي رفض الكشف عن هويته بشكل كامل بسبب الأوضاع الأمنية الحالية في سوريا.

وقال "ربيع": قمنا بتوثيق عشرات حالات الخطف والتي تعرض لها أبناء عدة محافظات سورية منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على البلاد، ويتواصل معها أهالي عدة مفقودين يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم منهم من اختفى على طرق السفر التي تربط بين المحافظات السورية حيث انقطع الاتصال بهم دون معرفة مصيرهم، والقسم الآخر تعرضوا لاعتقال من قبل مسلحين مجهولين داخل قراهم وبلداتهم".

مواطنون سوريون يشتكون بسبب ضيق الحال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
"تعطلت رواتبهم" .. مواطنون سوريون يشتكون بسبب ضيق الحال
أمس, 16:28 GMT

وأضاف ربيع، أنه لحد اليوم تم توثيق أكثر من 1500 حالة خطف بين مدنيين وعسكريين ومعظم هذه الحالات سجل في محافظات ريف حماة وحمص واللاذقية ودمشق، وأيضا وثقنا حالات عادت من الخطف بعد دفع ذويها مبالغ مالية كبيرة للخاطفين مقابل الإفراج عن أبنائهم.

وأكد ربيع، أن هناك إعدمات ميدانية حصلت في ريف اللاذقية وحمص وريف حماة الغربي، خلال اليومين الماضيين، من خلال اعتقال عدد من الأشخاص من قبل مسلحين ملثمين، حيث تم العثور على جثثهم لاحقا مرمية على الطرقات بعد تعرضها لإطلاق نار مباشر، بالإضافة إلى تسجيل فقدان الاتصال بما يقارب 280 عسكريا ممن ألقوا أسلحتهم في ريف حمص الشرقي وحاولوا الوصول إلى منازلهم في المنطقة الوسطى والساحلية منذ ما يقارب 9 أيام لحد اللحظة مصيرهم مجهول.
وأضاف الناشط الحقوقي، أنه يعمل مع فريق تطوعي على توثيق جميع الانتهاكات التي تحصل في المحافظات السورية ضمن إمكانيات بسيطة وبشكل سري خوفا على حياة الناشطين، حيث تصلنا فيديوهات وأسماء وصور عن انتهاكات تحصل في مناطق عدة داخل سوريا، منها السرقة وحرق المنازل والاعتداء على المقرات الدينية.
وختم ربيع بالقول: "نحاول التواصل مع جهات معنية بحقوق الإنسان خارج سوريا وذلك للتحرك بأسرع وقت لوقف أعمال العنف وحماية المدنيين بأي طريقة من الطرق".
روسيا تكشف عن أحد أسباب انهيار الجيش السوري
"دعم مخرجات اجتماعات العقبة".. العراق والأردن يوقعان بيانا مشتركا بشأن سوريا
لماذا يخشى العراق من انتشار الفوضى في سوريا بعد سيطرة المعارضة المسلحة على السلطة؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала