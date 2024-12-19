https://sarabic.ae/20241219/البنتاغون-يعلن-توقيع-عقد-بقيمة-3-مليارات-دولار-لتطوير-نظام-الدفاع-الصاروخي-1095990535.html
البنتاغون يعلن توقيع عقد بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي
البنتاغون يعلن توقيع عقد بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إنها وقعت عقدًا بقيمة 3 مليارات دولار لأبحاث وتطوير نظام الدفاع الصاروخي حتى يناير/كانون الثاني 2034. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T23:35+0000
2024-12-19T23:35+0000
2024-12-19T23:35+0000
الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
جامعة جونز هوبكنز
العالم
الدفاع الصاروخي
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg
وقالت الوزارة في بيان، "تم منح مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز (JHU / APL)، لوريل، ماريلاند، عقدًا غير محدد المدة ، غير محدد الكمية بمبلغ أقصى قدره 3 مليارات دولار".وأضافت "بموجب هذا العقد اللاحق، سيوفر مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز قدرات وخدمات هندسية وبحثية وتطويرية أساسية وحاسمة في البحث والتطوير المستمر لنظام الدفاع الصاروخي".وتابع البيان، أنه بموجب العقد، سيبدأ العمل في نظام الدفاع الصاروخي في 11 يناير المقبل ويستمر حتى 10 يناير 2034.
https://sarabic.ae/20241218/إعلام-يكشف-عن-وجود-فجوة-في-الأمن-القومي-الأمريكي-1095933593.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4cb1a113ee2e1f8917fd0fd7ee3d59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, جامعة جونز هوبكنز, العالم, الدفاع الصاروخي, رصد عسكري
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, جامعة جونز هوبكنز, العالم, الدفاع الصاروخي, رصد عسكري
البنتاغون يعلن توقيع عقد بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إنها وقعت عقدًا بقيمة 3 مليارات دولار لأبحاث وتطوير نظام الدفاع الصاروخي حتى يناير/كانون الثاني 2034.
وقالت الوزارة في بيان، "تم منح مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز (JHU / APL)، لوريل، ماريلاند، عقدًا غير محدد المدة ، غير محدد الكمية بمبلغ أقصى قدره 3 مليارات دولار
".
وأضافت "بموجب هذا العقد اللاحق، سيوفر مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز قدرات وخدمات هندسية وبحثية وتطويرية أساسية وحاسمة في البحث والتطوير المستمر لنظام الدفاع الصاروخي".
وتابع البيان، أنه بموجب العقد، سيبدأ العمل في نظام الدفاع الصاروخي في 11 يناير المقبل ويستمر حتى 10 يناير 2034.